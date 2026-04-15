En un tenso plenario, la Suprema Corte eligió al nuevo presidente del Consejo de la Magistratura

La Suprema Corte dio por finalizada una acefalía de más de un año y eligió este miércoles al ministro que presidirá el Consejo de la Magistratura de la provincia , un órgano muy importante, ya que es el que se encarga de seleccionar a los aspirantes a jueces y fiscales .

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En una tensa reunión plenaria de la Corte, en la que hubo críticas respecto de la independencia del Consejo, el elegido para el cargo fue el ministro Julio Gómez , mientras que su par Norma Llatzer quedó como suplente. El dato más llamativo es que el nuevo presidente no integra el sector de los ministros cercanos al oficialismo.

Hay que aclarar que no hubo unanimidad en la votación, sino que esta dupla obtuvo cinco de los siete votos . El presidente Dalmiro Garay, Omar Palermo, Teresa Day y los propios ministros elegidos votaron por esta opción. En cambio, José Valerio votó en contra y Mario Adaro se abstuvo .

El Consejo de la Magistratura estaba acéfalo desde noviembre de 2024 , cuando finalizó en el mandato de la ministra Day , por falta de consenso entre los miembros de la Corte respecto de quién debía conducirlo y los criterios para hacerlo. Los ministros del ala filoperonista (Palermo y Adaro especialmente) eran quienes criticaban su funcionamiento.

Pero este bloque se rompió a fines del año pasado, cuando fue elegido presidente de la Corte Garay , con los votos de dos ministros filoperonistas: Palermo y Gómez. Los dos quedaron como vicepresidentes primero y segundo. Comenzó entonces una inédita etapa de acuerdos entre los filoradicales y casi todos los filoperonistas, que continuó este miércoles con la elección de Gómez para la conducción del Consejo de la Magistratura . La nueva proporción cinco a dos ahora amenaza con dejar en el pasado al famoso cuatro a tres de la etapa anterior .

Resolver la acefalía en el organismo se convirtió en una prioridad absoluta para el presidente Garay, en medio de las dudas respecto de la independencia de la Corte frente al Gobierno. Si bien en 2023 hubo denuncias respecto de la falta de transparencia en la elección de jueces y fiscales, todo se hizo más urgente luego de la renuncia del subsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino, denunciado por abuso sexual, quien representaba al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y tenía mucho peso en la elección de los aspirantes a magistrados.

Plenario caliente

"Yo lo voy a poner en el temario del pleno para definirlo. Creo que vamos a avanzar en los acuerdos", adelantó Garay sobre la acefalía en el Consejo de la Magistratura en la entrevista que publicó el domingo Los Andes.

Así fue, efectivamente. Tres días después se anunció que Gómez asumía como presidente del organismo, que también tiene como miembros a magistrados en ejercicio, abogados de la matrícula y diputados provinciales del oficialismo y de la oposición.

Esto no significa que no se hayan producido tensiones en el plenario de ministros de la Corte de este miércoles. En la reunión, el juez Valerio no se opuso a la persona elegida, pero sí reclamó que previamente se discutieran viejos problemas del Consejo de la Magistratura vinculados a la transparencia del proceso para elegir a los nuevos jueces.

En particular, Valerio pidió atacar la "discrecionalidad" del proceso.

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