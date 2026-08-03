Se desplomó el precio del petróleo: Trump canceló un "ataque masivo" y deslizó un nuevo acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos dijo que este lunes se reanudan las conversaciones con Irán para llegar a un posible final del conflicto bélico.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán condicionan el mercado del petróleo a nivel mundial

El precio del barril de brent para entrega en octubre se hundía más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El crudo de referencia de Europa descendía temprano un 7,46 %, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, había subido el 1,22 %, hasta 90,12 dólares.

Video: Trump dice que un acuerdo con Irán está cerca (Fox News) La baja se produce con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

Ormuz vuelve a suspender el paso de buques "Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", aseguró Trump.