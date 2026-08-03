3 de agosto de 2026 - 08:18

Se desplomó el precio del petróleo: Trump canceló un "ataque masivo" y deslizó un nuevo acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos dijo que este lunes se reanudan las conversaciones con Irán para llegar a un posible final del conflicto bélico.

Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán condicionan el mercado del petróleo a nivel mundial

Las declaraciones de Donald Trump sobre Irán condicionan el mercado del petróleo a nivel mundial

Foto:

Gentileza / CNN
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El precio del barril de brent para entrega en octubre se hundía más del 7 % este lunes, hasta los 83,4 dólares el barril, ante el renovado optimismo acerca de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Leé además

Se pronosticó un fenómeno metereológico marcado por intensas lluvias y granizo. 

Se viene un fenómeno meteorológico extremo con más de 40 grados, lluvias históricas y granizo

Por Cristian Reta
Brittany tenía solo 31 años. 

Brazo casi amputado y marcas de dientes en los huesos: la escalofriante autopsia de la mujer atacada por un caimán en Florida reveló cómo murió

Por Cristian Reta

El crudo de referencia de Europa descendía temprano un 7,46 %, hasta los 83,4 dólares el barril, en el mercado de futuros de Londres. El pasado viernes, había subido el 1,22 %, hasta 90,12 dólares.

Video: Trump dice que un acuerdo con Irán está cerca (Fox News)

La baja se produce con fuerza después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya asegurado que las conversaciones con Irán se reanudarán este lunes, al afirmar que canceló un "ataque masivo" inminente con vistas a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Trump hizo las declaraciones a bordo del avión presidencial en su viaje a El Cairo, y recalcó que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron "cancelar" su ataque debido a que creen que se puede alcanzar un acuerdo con Irán.

Ormuz vuelve a suspender el paso de buques

Ormuz vuelve a suspender el paso de buques

"Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz", aseguró Trump.

El presidente estadounidense aseguró que Irán también le pidió parar el previsto ataque, el cual calificó como "el más grande desde la Segunda Guerra Mundial".

Asimismo, el brent cae después de que domingo, la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, haya decidido mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Indonesia activó un operativo de rescate tras el incendio de un ferry con más de 200 pasajeros.

Indonesia: un ferry quedó envuelto en llamas en el mar: cinco muertos y decenas de desaparecidos

Por Redacción Mundo
Dos helicópteros que combatían incendios chocaron en Grecia.

Tragedia en Grecia: dos helicópteros que combatían el fuego colisionaron y dejaron dos muertos

Por Redacción Mundo
Arabia Saudita propone, mediante la creación de este complejo, un centro turístico y comercial de alcance global.

Arabia Saudita construye el edificio más grande del mundo: su diseño es un cubo con tecnología futurista

Por Lucas Vasquez
Animales alpinos empujaron un todoterreno y provocaron un accidente. 

Un grupo de animales empujó un todoterreno por una montaña y activó un enorme operativo de rescate

Por Cristian Reta