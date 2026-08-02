Indonesia: un ferry quedó envuelto en llamas en el mar: cinco muertos y decenas de desaparecidos

Un grave accidente marítimo sacudió a Indonesia este domingo luego de que un ferry se incendiara mientras navegaba en el mar , dejando al menos cinco personas fallecidas y 41 desaparecidas .

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La embarcación transportaba pasajeros cuando comenzó el fuego durante el trayecto entre Surabaya , en Java Oriental, y Makassar , en Célebes del Sur. Según los equipos de búsqueda y rescate, algunas personas se arrojaron al agua para escapar de las llamas y fueron auxiliadas por otros barcos que se encontraban en las cercanías .

La Agencia Regional de Búsqueda y Rescate de Surabaya informó que 225 personas fueron rescatadas , mientras continúan las tareas para localizar a quienes permanecen desaparecidos.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) , el capitán del ferry logró comunicarse con la compañía para informar que se había declarado un incendio a bordo.

Sin embargo, posteriormente dejó de establecer contacto con las autoridades, lo que activó un operativo de emergencia en la zona.

Otras cuatro embarcaciones intentaron acercarse al ferry para colaborar con el rescate, pero no pudieron avanzar debido al riesgo generado por el material inflamable que se encontraba en la nave.

Continúa el operativo para encontrar desaparecidos

Las autoridades enviaron un equipo de rescate de mayor magnitud desde Surabaya, con un desplazamiento estimado de seis horas hasta el lugar del accidente.

El funcionario del Ministerio de Transporte, Muhammad Masyhud, indicó que, según los primeros reportes recibidos desde la zona, varios pasajeros permanecían a la espera de ser evacuados por las embarcaciones que operaban cerca del lugar.

"La seguridad de los pasajeros y la tripulación es nuestra máxima prioridad", afirmó Masyhud, quien agregó que el Gobierno coordina las acciones necesarias para avanzar con una evacuación rápida y segura.

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia

Indonesia, un país compuesto por más de 17.000 islas, registra de manera frecuente accidentes marítimos debido a una combinación de factores como controles de seguridad deficientes y condiciones climáticas cambiantes.

El episodio ocurrió apenas un mes después de otro accidente similar: un ferry con más de 70 personas a bordo se hundió cerca de Selayar, una isla ubicada al sur de Célebes. En ese caso, cuatro personas murieron y otras 14 permanecieron desaparecidas al finalizar la búsqueda.