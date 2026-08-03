Mentalidad exponencial: la herramienta que un mendocino trajo de Silicon Valley para pensar la era de la IA

¿Cómo se da cuenta una empresa de que está mirando el futuro con los anteojos equivocados? Esa fue, en el fondo, la pregunta que atravesó "Mentalidad exponencial en la era de la IA" , la charla que convocó al ecosistema tecnológico mendocino en el SUM del Parque TIC de Godoy Cruz, en el marco de otro encuentro de networking pensado para socios del Polo TIC Mendoza.

Qué es (y qué no es) la IA: el Polo TIC Mendoza impulsa un ciclo formativo

El invitado fue Leandro Reta Sabio, emprendedor mendocino que inició su carrera en Google Latinoamérica y que en 2018 fue seleccionado por Singularity University, la institución educativa con sede en el centro de investigación de la NASA, en Silicon Valley, para su programa de emprendimiento exponencial: la experiencia que dio origen al enfoque que compartió en Mendoza.

La premisa es simple de enunciar y difícil de incorporar: mientras la tecnología avanza a un ritmo exponencial, las personas y las organizaciones tendemos a proyectar el futuro en línea recta, como una continuación apenas mejorada del presente.

Consultado sobre cómo detectar esa trampa, Reta Sabio identificó señales concretas. "Hay varias señales muy claras. La primera es creer que el futuro será una versión apenas mejorada del presente. La segunda es pensar que los cambios tecnológicos van a ocurrir lentamente y que todavía 'hay tiempo'. La tercera es enfocarse únicamente en optimizar el negocio actual, en lugar de preguntarse cómo podría transformarse toda la industria en los próximos años", explicó.

La diferencia, señaló, está en las preguntas que se hace cada organización: "Cuando una empresa solo se pregunta '¿cómo hago mejor lo que ya hago?', probablemente está pensando de forma lineal. En cambio, una organización con perspectiva exponencial también se pregunta '¿qué podría volver obsoleto mi modelo de negocio?' o '¿qué oportunidades aparecerán si esta tecnología mejora diez veces más rápido de lo que esperamos?'".

Lejos de prometer una bola de cristal, el enfoque propone algo más modesto y más útil: "No nos da todas las respuestas, porque nadie puede predecir el futuro. Lo que sí nos da son las preguntas correctas para empezar a experimentar, aprender y tomar decisiones hoy, mientras nuestros competidores todavía están esperando certezas para actuar. Eso no elimina la incertidumbre, pero sí permite navegar con mucho más criterio y anticipación".

Tres primeros pasos para una pyme o empresa tech de Mendoza

Uno de los puntos fuertes de la charla fue bajar el concepto a tierra: la mentalidad exponencial no es patrimonio de las grandes tecnológicas, sino una herramienta aplicable a cualquier industria y a cualquier escala. Ante la pregunta de por dónde debería empezar una empresa local, Leandro propuso tres movimientos.

El primero, hacerse tiempo para pensar: "Lo primero que haría es obligarme a salir un poco de la operación del día a día. Cuando una empresa vive apagando incendios, es muy difícil detectar los cambios que vienen. Hay que generar momentos para levantar la cabeza y preguntarse qué está cambiando en la industria, aunque todavía no impacte en el negocio".

El segundo, abrir la conversación más allá del directorio: "Buscaría involucrar a personas de distintas áreas para empezar a construir una mirada compartida. Muchas veces las mejores oportunidades aparecen cuando alguien de operaciones, de ventas o de atención al cliente conecta cosas que, por separado, nadie estaba viendo".

Y el tercero, experimentar en chico: "No hace falta comenzar con grandes proyectos ni inversiones enormes, sino pequeños experimentos que permitan aprender rápido".

De Silicon Valley a Mendoza: el cambio que hoy se subestima

Sobre el final, la pregunta inevitable: ¿cuál es el cambio que hoy muchos subestiman y que en cinco años parecerá obvio? El expositor evitó el pronóstico puntual, pero fue categórico con la tendencia: "Estamos subestimando la velocidad con la que algunas industrias pueden transformarse. En los próximos cinco años vamos a ver sectores donde el cambio será tan profundo que, cuando miremos hacia atrás, nos va a parecer tan obvio como hoy nos parece haber pasado de ir a alquilar una película a un videoclub a abrir Netflix desde el celular".

"La gran pregunta no es si ese nivel de transformación va a ocurrir, sino en qué industrias va a ocurrir primero. Ahí es donde vale la pena poner la atención, porque quienes detecten esos cambios antes que los demás van a tener una ventaja muy importante", agregó.

Y cerró con una advertencia que resume el espíritu de su charla: "El mayor riesgo hoy no es equivocarse sobre el futuro. Es asumir que el ritmo de cambio de los próximos cinco años va a ser parecido al de los últimos diez. Tengo la sensación de que esa va a ser una de las grandes sorpresas de esta década".

Polo TIC Mendoza: un ecosistema que se reúne para mirar hacia adelante

La charla se dio en el marco del tercer encuentro de socios del Polo TIC Mendoza, que agotó su cupo de inscripciones. Antes de la presentación, el presidente de la institución, Alberto Aguiló, junto a Melisa Rivera, compartieron las novedades de la gestión y las iniciativas que el Polo viene impulsando para el ecosistema tecnológico provincial. Entre los anuncios se destacan los nuevos beneficios para socios, la apertura de un cowork en el Parque TIC y la implementación de GAIA, una plataforma para socios desarrollada por el propio equipo del Laboratorio de IA del Polo.

En Mendoza, el Polo TIC es la institución que nuclea a empresas, universidades y organismos públicos y privados del sector tecnológico de la provincia, y estos encuentros de socios buscan justamente eso que Reta Sabio recomendó como primer paso: generar espacios para levantar la cabeza de la operación diaria y pensar, en conjunto con el ecosistema, hacia dónde va la industria.