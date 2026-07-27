Polo TIC Mendoza ofrece la charla "Mentalidad Exponencial en la era de la IA" con metodología de Singularity University

Mientras la mayoría de las conversaciones sobre inteligencia artificial giran en torno a herramientas, automatizaciones y agentes, el Polo TIC Mendoza propone abordar el paso previo: ¿con qué marco mental estamos interpretando los cambios que la aceleración tecnológica está produciendo en nuestras industrias?

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Esa es la premisa de "Mentalidad Exponencial en la era de la IA", la charla que el clúster tecnológico mendocino organiza para el miércoles 29 de julio a las 9:00 en el SUM del Parque TIC Mendoza , en Godoy Cruz.

La actividad está abierta a socios y no socios del Polo TIC Mendoza, con inscripción previa en https://luma.com/q6c26pta .

La actividad estará a cargo de Leandro Reta Sabio, emprendedor mendocino con más de 14 años en la industria tecnológica. Inició su carrera en Google Latinoamérica y trabajó también en Despegar y Eventbrite. Fue mentor de Startup Chile y actualmente lo es del Centro de Emprendedores de la Universidad de San Andrés.

En 2018 fue seleccionado por Singularity University para participar de su programa de emprendimiento exponencial en Silicon Valley, una experiencia que marcó su trabajo posterior en innovación y tecnologías emergentes en América Latina, y que conecta directamente con el contenido de esta charla: la propuesta está inspirada en los principios de la mentalidad exponencial desarrollados por Peter Diamandis, cofundador de Singularity University.

Ampliar la mirada antes de implementar

El objetivo del encuentro no es enseñar una nueva tecnología ni profundizar en herramientas específicas, sino ampliar la capacidad de interpretación de líderes y organizaciones: comprender mejor los cambios que vienen, distinguir cuáles son realmente relevantes y construir una mirada estratégica antes de avanzar en cualquier proceso de implementación.

Los participantes se llevarán un marco conceptual para interpretar cómo la convergencia de tecnologías emergentes está transformando su industria o sector. Además, se presentará Exponential Lab | Mendoza, una metodología pensada para que líderes de organizaciones públicas y privadas continúen expandiendo su capacidad de interpretar el futuro y convertir esa comprensión en decisiones con impacto.

La actividad se suma a una agenda que el Polo TIC Mendoza viene sosteniendo en torno a la inteligencia artificial, con charlas, contenidos, un ciclo de streaming abierto al público y la reciente creación de su Laboratorio de IA.

Todas las actividades de la institución pueden encontrarse en su perfil de Luma: https://luma.com/user/poloticmendoza.