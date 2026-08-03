Cinco muertos en un año y medio por árboles caídos: cómo trabajan los municipios para prevenir estas tragedias

La muerte de Fabio Germán Pompei y Fabiana Piedi, luego de que un árbol cayera sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143 , en San Carlos , volvió a poner el foco sobre el estado del arbolado público en Mendoza . Con esas dos víctimas, ya son cinco las personas que murieron por la caída de árboles en la provincia entre enero de 2025 y agosto de 2026 , una sucesión de tragedias que reabrió el debate sobre el mantenimiento preventivo y los controles.

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La primera víctima fue Leandro Andrés Castro , de 22 años, quien murió el 23 de enero de 2025 en Las Catitas, Santa Rosa , cuando un árbol cayó sobre él mientras intentaba resguardar su automóvil durante una tormenta con granizo.

El 26 de septiembre de ese mismo año falleció Cristina Alejandra Funes , de 37 años, luego de que un árbol se desplomara sobre el Fiat Uno que conducía en Maipú durante un temporal con viento Sur.

El 6 de mayo de este año murió Juan Marcelo Zabala , de 23 años , cuando un árbol cayó sobre la motocicleta en la que circulaba por Dorrego y Azcuénaga, en Las Heras , durante un episodio de viento Zonda .

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A esas víctimas se sumaron este sábado Fabio Germán Pompei y Fabiana Dieddi , quienes perdieron la vida cuando un árbol impactó sobre la camioneta en la que viajaban por la Ruta Nacional 143 .

Además de los casos fatales, durante el último año también se registraron varios episodios con personas heridas, entre ellos un hombre de 65 años que sufrió un traumatismo de cráneo grave al ser golpeado por una rama en Maipú. Además, dos motociclistas sobrevivieron luego de que un árbol cayera sobre ellos en Guaymallén.

Por último, un peatón que resultó lesionado por la caída de una rama en Rodeo de la Cruz y un maestro cuya camioneta fue aplastada por un árbol en Tupungato mientras daba clases.

Qué hacen los municipios para mantener el arbolado

Mientras la tragedia reavivó el debate sobre las responsabilidades institucionales, y ante la proximidad de la temporada de viento Zonda, distintos municipios consultados por Los Andes detallaron los trabajos de mantenimiento que realizan sobre el arbolado público y los criterios que aplican para intervenir sobre ejemplares en riesgo.

Guaymallén

Desde la comuna señalaron que actualmente se encuentra en ejecución el Plan de Poda 2026, que se extenderá hasta el 30 de agosto y contempla la intervención de aproximadamente el 25% del arbolado del departamento.

Explicaron que, a diferencia de los árboles frutales, el arbolado público no requiere una poda anual, sino que cada ejemplar se interviene, en promedio, cada cuatro años, siguiendo criterios técnicos que buscan preservar su desarrollo.

Además, recordaron que una poda excesiva puede debilitar al árbol, ya que cada corte representa una herida por la que pueden ingresar hongos, bacterias y plagas, además de reducir la capacidad del ejemplar para generar sombra, capturar dióxido de carbono y producir oxígeno.

En ese sentido, indicaron que los vecinos que detecten ejemplares en mal estado o con riesgo de caída deben solicitar una inspección a la Dirección de Espacios Verdes para que personal autorizado evalúe la situación.

Godoy Cruz

En Godoy Cruz también está en marcha el Plan de Poda 2026, que se desarrolla durante el otoño e invierno y finalizará a fines de agosto.

Desde el municipio explicaron que existe una programación anual para intervenir el arbolado público que cuenta con 90.000 árboles con el objetivo de mejorar el estado sanitario de los ejemplares y reforzar la seguridad en la vía pública.

Municipalidad de Godoy Cruz

Además de la poda estacional, la comuna realiza durante todo el año tareas de desrame y despeje de luminarias y cartelería.

En paralelo, impulsa un Plan de Forestación Urbana que prevé la plantación de 1.000 nuevos árboles entre abril y octubre, priorizando especies adaptadas al clima mendocino y con bajo requerimiento hídrico.

Luján de Cuyo

Desde Luján de Cuyo señalaron que el trabajo sobre el arbolado se desarrolla desde hace varios años mediante un plan de poda y otro de tala elaborados a partir de relevamientos técnicos y reclamos de vecinos.

Según explicaron, la prioridad es intervenir sobre árboles que presentan riesgo de caída o representan un peligro para la seguridad pública.

"No se trata de una tala indiscriminada, sino de ejemplares relevados por su estado y que representan un riesgo para las personas y los bienes", indicaron desde el municipio.

Las autoridades recordaron que el departamento ya registró antecedentes de árboles que cayeron sobre vehículos y viviendas, por lo que aseguran que la estrategia apunta a actuar antes de que ocurra un accidente.

También señalaron que, después de tormentas o fenómenos meteorológicos intensos, realizan inspecciones preventivas sin esperar reclamos de los vecinos y continúan retirando ejemplares que ya fueron identificados como peligrosos.

En forma paralela, la comuna desarrolla el programa Plantando Futuro, mediante el cual cada árbol extraído es reemplazado por un nuevo ejemplar plantado junto con el vecino, además de impulsar forestaciones en clubes, uniones vecinales e instituciones del departamento.

"Nuestro objetivo no es sacar árboles, sino renovar el arbolado público de manera responsable, priorizando la seguridad de los vecinos y preservando el patrimonio forestal", concluyeron desde el municipio.