Tragedia en Maipú: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

El lamentable suceso ocurrió sobre calle Rawson. La víctima tenía 37 años y se encontraba dentro de su vehículo cuando sucedió el hecho.

Una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto durante el temporal de fuertes vientos en Maipú.

Un trágico hecho ocurrió en Maipú esta tarde cuando una mujer murió aplastada por un árbol cuando estaba adentro de su auto. El incidente ocurrió en calle Rawson, entre Alta Italia y Adolfo Villanueva.

El incidente se produjo a las 17.48 cuando un árbol cayó sobre un vehículo, dejando como saldo una persona fallecida. La víctima fue identificada como Cristina Alejandra Funes, de 37 años.

Según fuentes policiales, la mujer circulaba por la zona en su auto cuando el viento derribó un árbol de grandes dimensiones que cayó sobre el vehículo Fiat Uno, de color rojo, y la aplastó en su interior. Los primeros en arribar al lugar vieron que la mujer estaba con vida, pero al llegar el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) se constató que la víctima había fallecido.

Este suceso ocurre en un marco de advertencias meteorológicas en la región y piden circular con precaución debido a que el mal tiempo se prolongará durante la noche y la madrugada.

Desde temprano, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó una alerta amarilla por vientos y una naranja por tormentas en la zona. También se había reportado previamente el incremento de lluvias intensas y granizo pequeño en Fray Luis Beltrán, en La Isla de Maipú. Asimismo, se registraban lluvias intensas en otras zonas cercanas del departamento, incluyendo Palmira, Los Barriales, San Roque, Barrancas, Rodeo del Medio y Rodríguez Peña. Las intensas precipitaciones también se reportaron en Medrano y Reducción.