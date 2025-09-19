19 de septiembre de 2025 - 13:08

Maipú se prepara para celebrar un nuevo desfile en conmemoración de Nuestra Señora de la Merced

Este 24 de septiembre, desde las 10 hs, las calles de Maipú se vestirán de fiesta para celebrar una nueva edición del desfile cívico-militar-escolar en honor a Nuestra Señora de la Merced, patrona del departamento y generala del Ejército Argentino.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.28.38
WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.28.38 (2)
WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.28.38 (1)
Por Redacción

Como ya es tradición, este próximo miércoles 24 de septiembre la comunidad maipucina desfilará en conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración de Nuestra Señora de la Merced como patrona del departamento y generala del Ejército Argentino. El evento comenzará a las 10 de la mañana y se realizará sobre la calle Ozamis, con la participación de todos los maipucinos y maipucinas.

El recorrido se llevará a cabo sobre calle Ozamis, en las cuadras que van desde Emilio Civit hasta Vergara, en la ciudad de Maipú. Este año, el desfile estará animado por la celebración de los 40 años de los Kioscos de Maipú, otra tradición del departamento que se realiza todos los años.

Como viene sucediendo en los últimos eventos organizados por la Municipalidad, el acto no contará con palco oficial de autoridades, aunque sí habrá un espacio reservado para vecinos y personalidades destacadas del departamento. De esta manera, el Municipio prioriza a quienes se esfuerzan día a día por construir un Maipú que crece.

Del desfile participarán más de 90 escuelas del departamento, con la presencia de alrededor de 4.700 estudiantes, así como también cerca de 3.500 personas pertenecientes a más de 250 entidades intermedias, organizaciones culturales y asociaciones deportivas. También se harán presentes más de 600 efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad.

WhatsApp Image 2025-09-19 at 11.28.38 (2)

El desfile culminará con la apertura de los Kioscos

Ese mismo miércoles, una vez finalizado el evento, comenzarán a funcionar los tradicionales Kioscos de Maipú. Los mismos se ubicarán en la plaza departamental 12 de Febrero, a una cuadra de la desconcentración del desfile.

En esta oportunidad, los Kioscos celebrarán su 40° aniversario en un clima de algarabía y diversión, con la participación de las promociones de los colegios maipucinos, que demostrarán su habilidad en diferentes desafíos y ofrecerán variadas opciones gastronómicas para todos aquellos que deseen visitarlos.

