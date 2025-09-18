Maipú acompaña la formación de jóvenes en ciencia y tecnología en la "World Atomic Week" de Rusia

Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad. El intendente Matías Stevanato resaltó la importancia de la formación, la creatividad y el trabajo en equipo.

Este martes, en la Sala de las Mujeres, el intendente de Maipú Matías Stevanato encabezó un acto en el que se entregaron becas a cuatro jóvenes que representarán a la Argentina en la World Atomic Week 2025, a realizarse en Moscú del 26 al 30 de septiembre.

Los estudiantes resultaron ganadores del Hackathon Sostenible 2025, una iniciativa organizada por Impact Team 2050, Maipú Joven y Jóvenes por el Clima Mendoza, que reunió a más de 60 jóvenes mendocinos con el fin de diseñar propuestas innovadoras frente a los desafíos ambientales, la crisis hídrica y la transición energética.

El intendente Matías Stevanato, quien participó de la entrega de becas, destacó el valor de la innovadora propuesta:

“Queremos que los jóvenes de Maipú sean protagonistas de las transformaciones que el mundo necesita. Este hackathon demuestra que con creatividad, compromiso y trabajo en equipo se pueden generar proyectos que trascienden las fronteras y que ponen a nuestros chicos y chicas en un lugar de liderazgo internacional”, señaló.

WhatsApp Image 2025-09-18 at 14.52.30 Los ganadores que viajarán a Rusia son Julián Ignacio Santaella, estudiante de Ingeniería en Sistemas; Agostina Ximena Lucangeli Díaz, estudiante de la ETIEC; Jerónimo Reinchisi, estudiante del Don Bosco; Estefanía Pilar Funes Brown, estudiante de Ingeniería Industrial.