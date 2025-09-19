19 de septiembre de 2025 - 13:18

Ulpiano Suarez recorrió los trabajos de bacheo en calle Patricias Mendocinas

El intendente de la Ciudad presenció las tareas nocturnas que se vienen realizando en esta importante arteria y que están contenidas en el Plan de Obras Urbanas.

Por Redacción

La Ciudad de Mendoza lleva adelante distintos trabajos de reacondicionamiento de calles, en el marco del Plan de Obras Urbanas, que prevé el mejoramiento de arterias, reconstrucción de veredas y renovación de espacios públicos. En este contexto, se concretó el bacheo en la calzada de calles Patricias Mendocinas y San Lorenzo, un importante punto de circulación vehicular.

En estas labores estuvo presente el intendente Ulpiano Suarez, quien expresó: “Seguimos con los trabajos de bacheo nocturno. Estamos mejorando las calles de la Ciudad de Mendoza con tareas que se ejecutan de noche para interferir lo menos posible en el tránsito. De esta manera, seguimos haciendo juntos la Ciudad”.

El objetivo de estas acciones es brindar vías de circulación óptimas para el traslado vehicular. Estas tareas forman parte de un trabajo sostenido que cada semana se implementa en diferentes zonas capitalinas.

En estos trabajos, el material utilizado es de bacheo en caliente y frío, según corresponda. Así, se realizan, semanalmente, entre 220 y 440 metros cuadrados de reparaciones en calzada.

Paralelamente, estas labores complementan el ambicioso Plan de Reconstrucción de Calzadas que lleva adelante la comuna y por el cual ya se asfaltaron las calles Gutiérrez, entre Belgrano y San Martín, y Montevideo, entre San Martín y Chile, entre otras arterias.

Cronograma de bacheo hasta el 27-9

Material a emplear bacheo frío

19/9 calles B. Houssay 78, 160 y Bolivia 3061.

20/9 trabajos a designar.

22/9 calle Cadete Chileno 160.

23/9 calle España 2773.

24/9 calle D. Hudson 530.

25/9 calle 9 de Julio 3520 y 2500.

26/9 calles J. M. Estrada 700, 569 y 506.

27/9 trabajos a designar.

Material a emplear bacheo caliente

19/9 calle F. Fader 150.

20/9 trabajos a designar.

22/9 calle Santa Fe 5.

23/9 calle Santa Fe 15.

24/9 calle Santa Fe 30.

25/9 calle B. Mitre 3376.

26/9 calle C. Silva 2281.

27/9 trabajos a designar.

Material a emplear bacheo frío

Pedidos recibidos por redes sociales, etc.

Recorrido de pedidos tomados en APP Muni Digital.

