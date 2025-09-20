Tragedia en Maipú: un joven murió tras chocar contra un muro y volcar en la calle Paso

Un joven de 25 años perdió la vida en un siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado en Maipú.

Un joven de 25 años perdió la vida luego de protagonizar un trágico accidente vial en el departamento de Maipú .

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando un vehículo Chevrolet Corsa que circulaba por la calle Juan José Paso chocó contra el muro que separa ambos carriles y luego impactó violentamente contra un poste de alumbrado público, a la altura del barrio Pinar del Sol.

Automovilistas y vecinos del lugar alertaron al 911 sobre la situación del accidente. El personal de la Policía, Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), al llegar al lugar, constataron que el conductor, identificado como Tomás Amico, yacía sin vida en el interior del vehículo.