20 de septiembre de 2025 - 10:38

Tragedia en Maipú: un joven murió tras chocar contra un muro y volcar en la calle Paso

Un joven de 25 años perdió la vida en un siniestro vial ocurrido la madrugada de este sábado en Maipú.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Imagen ilustrativa.

El hecho ocurrió en la madrugada de este sábado, alrededor de las 6:20 de la mañana, cuando un vehículo Chevrolet Corsa que circulaba por la calle Juan José Paso chocó contra el muro que separa ambos carriles y luego impactó violentamente contra un poste de alumbrado público, a la altura del barrio Pinar del Sol.

Automovilistas y vecinos del lugar alertaron al 911 sobre la situación del accidente. El personal de la Policía, Bomberos y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), al llegar al lugar, constataron que el conductor, identificado como Tomás Amico, yacía sin vida en el interior del vehículo.

siniestro maipú

El hecho está siendo investigado por la policía científica y vial, con actuaciones a cargo de la Oficina Fiscal de la jurisdicción, comisaría 47°, Carrodilla, Lujan de Cuyo.

Así quedó el vehículo que se accidentó en Maipú. Gentileza Matías Pascualetti / X. 

La Policía Rural de Maipú rescató un equino maltratado.

