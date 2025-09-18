Operativo en Mendoza: rescataron un caballo maltratado y detectaron tráfico ilegal de aves protegidas

Operativos realizados por la Policía Rural en Las Heras y Maipú derivaron en intervenciones por delitos contra la fauna silvestre y un caso de maltrato animal . Los controles dejaron como resultado el secuestro de aves protegidas y la retención de un equino muy maltratado, además de varias personas detenidas.

Tras ello, se realizó el traslado correspondiente de los animales y las medidas dispuestas por diferentes oficinas fiscales. Entre los detenidos se encontraba un sujeto con una medida pendiente. También secuestraron un trampero de doble acción.

En ambos procedimientos de Las Heras, la Policía Rural acompañada de la Dirección de Biodiversidad y el Ecoparque, lograron detectar situaciones vinculadas al tráfico ilegal de aves. En las dos ocasiones estuvo involucrada la misma especie de ave.

El primer operativo se registró en calle Los Pescadores y Acceso Norte, donde efectivos detuvieron la marcha de una carreta ocupada por dos hombres. Al consultar antecedentes, se comprobó que uno de ellos tenía una medida pendiente. Ellos transportaban una jaula con un ave de la especie siete cuchillos.

La Oficina Fiscal Nº 2 dispuso el secuestro del ejemplar y el traslado de su propietario como detenido, mientras que el acompañante quedó aprehendido.

Más tarde, en avenida San Martín y Fernando Fader, los policías observaron a un hombre que llevaba un trampero de doble acción de madera y alambre con un ave siete cuchillos en su interior, especie protegida por la Ley 22.421.

El ciudadano explicó que el ave le había sido regalada por un amigo. La Ayudante Fiscal de la Oficina Fiscal Nº 2 ordenó el secuestro del ejemplar y el traslado del involucrado a la Subcomisaría Iriarte.

En otra maniobra, registrada en calles Rosa y Recuero, los efectivos encontraron un ave siete cuchillos dentro de una jaula colgada sobre una reja. El propietario manifestó no conocer la normativa vigente, pero igualmente se dio intervención a la Oficina Fiscal Nº 1, que dispuso las medidas correspondientes.

Rescate de un caballo en Maipú con evidente maltrato

En el Barrio Buenos Vecinos de Maipú, la Policía Rural fue alertada por la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) sobre la presencia de un equino en la vía pública que presentaba signos de maltrato.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un macho, pelaje bayo gateado, con calzado bajo en pata izquierda y con múltiples cortes en las patas, el pecho y la zona costal. La propietaria no presentó documentación que acreditara la titularidad del animal ni la libreta sanitaria equina.

Por disposición del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal de Maipú, la mujer fue aprehendida y trasladada a la Subcomisaría Tropero Sosa. El animal fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras que la propietaria enfrenta actuaciones judiciales.