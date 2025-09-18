Competitividad en clave federal: consensos del ciclo Pilares en Mendoza

Con foco en competitividad y una agenda federal, Pilares inició en el Sheraton con la apertura de Luis María Scasso (OEI) y Pablo Dellazoppa (Los Andes), quien reafirmó el objetivo de “dar vocería a todos los protagonistas de la región”.
Con sala llena en el Sheraton Mendoza, Diario Los Andes y Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación (OEI) convocaron con su Ciclo “Pilares: energía, tecnología e industria a referentes públicos y privados para cruzar transición energética, innovación/IA e industria en cinco paneles orientados a competitividad y clima de negocios.
Con foco en competitividad y una agenda federal, Pilares inició en el Sheraton con la apertura de Luis María Scasso (OEI) y Pablo Dellazoppa (Los Andes), quien reafirmó el objetivo de “dar vocería a todos los protagonistas de la región”.
Tras esas palabras en la apertura, la vicegobernadora Hebe Casado destacó políticas “claras” y avances: parques fotovoltaicos, generación distribuida e impulso a la minería con licencia social, y agradeció el aporte del encuentro a la transición energética.
El primer panel de speakers se enfocó en transformación productiva. Juan Germano (co-fundador de Isonomia Consultores SAS) trazó un mapa de las condiciones económicas y los escenarios para “ganar competitividad” con reglas estables. Christian Asinelli (vicepresidente corporativo de Programación Estratégico CAF) puso una luz amarilla al afirmar que “el desafío que viene es saber usar la IA; todavía falta integración”. En sintonía, el ministro Rodolfo Vargas Arizu sostuvo que “la lógica privada debe estar en lo público” para acelerar decisiones. A su turno, Alejandro Martín, secretario de Industria, Comercio y Servicios en el ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan, fue directo: “La productividad pasa por mejorar la eficiencia y hay mucho por hacer”.
En el tramo energético, Gustavo E. Castagnino (GENNEIA S.A) habló de “cambio de competitividad” y de un clima de inversiones positivo en Mendoza, con San Juan y Mendoza como ejemplo de trabajo conjunto. También alertó sobre la enorme demanda energética que traerán la IA y el data mining. Adrián Sejanovich (Líder Gestión Cuyo de ECOGAS) sumó que Vaca Muerta posiciona “muy bien” a Cuyo y que el gas natural habilita un “círculo virtuoso” por su menor huella y capilaridad —del GNC a la red domiciliaria—.
Por su parte, Mauricio Pinti Clop (Gerente general de EMESA), la condición es macro: “Se necesitan señales para que lleguen inversiones genuinas”. Lucas Estrada (presidente de Energía Provincial Sociedad del Estado- EPSE) destacó el modelo minero sanjuanino, con 600 MW instalados, y miró a la vecina provincia: “Mendoza es una oportunidad… Muchachos, estudien, porque si no la van a ver pasar”. Alberto Lamagna, Dr. en Física y ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina, justificó la transición: “Todas las fuentes emiten en su ciclo; la energía nuclear es clave —con extensión de vida de centrales— y requiere articulación público-privada”.
Tras el break, el panel de transporte y electromovilidad fue de alto voltaje. Daniel Herrero (CEO Prestige Auto) anticipó “competencias exóticas” y aseguró que Argentina puede ganar si ordena el juego. Nicolás Manna (de BYD Yacopini) describió un mercado que avanza en 100% eléctricos e híbridos. Desde el Grupo Lorenzo, Leandro Lipari habló de docencia para acompañar la transición cultural, pero señaló la falta de equipamiento e infraestructura de carga. A su turno, Mauricio Badaloni (director de Andesmar) fue específico: “El mito del eléctrico ya no existe; el tema es infraestructura y políticas. Hay que converger con aseguradoras y automotrices para puntos de carga en lugares preferentes y alivios como patentes reducidas. Del lado público, normas más modernas y escucha atenta” afirmó.
El cuarto panel miró a la transformación digital y la IA aplicada a procesos. Vanessa Taiah (cofundadora de MindHub LA) insistió en la aplicación real, con formación continua —reskilling y upskilling — y un uso ético y crítico. Tomás Moyano (CTO - COO de TICMAS) definió a la IA generativa como “machine learning con anabólicos” y planteó el eje del adopcionismo: “No te reemplaza la tecnología, sino alguien que la sepa usar”. Durante su participación, Rodolfo Giro, Innovation Director en InterBrain SAS, repasó proyectos con IA ya en marcha en Mendoza, el impacto en tareas monótonas y el cambio cultural necesario para liberar tiempo hacia actividades de mayor valor.
Para el cierre, el intendente Ulpiano Suárez pidió “no quedarse atrás” en un “cambio estructural”, con un plan de desarrollo productivo que mejore el clima de negocios mediante buenas prácticas, simplificación de trámites, medición de la gestión y optimización de tasas. El intendente indicó y desarrolló los pilares del Manual de buenas prácticas desarrollado en conjunto con el Consejo Empresario de Mendoza (CEM): marco regulatorio, servicios, seguridad, conectividad y gobierno abierto. “Hace falta articulación virtuosa entre Estado y privados —dijo—; el equipo del municipio está a disposición”.
Con cinco paneles que cruzaron datos, diagnósticos y propuestas, Pilares dejó algo más que fotos: un mapa de acción. Hubo consenso en tres ejes: acelerar la transición energética con reglas estables y cooperación interprovincial; desplegar infraestructura e incentivos para la electromovilidad; y abrazar la transformación digital/IA con formación continua y uso ético. Desde el cierre, el mensaje fue claro: articulación público–privada, metas medibles y gestión eficiente para mejorar el clima de negocios. Con esa hoja de ruta, Mendoza y la región quedan paradas para convertir agenda en resultados.
