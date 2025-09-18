Transición Energética, Tecnología e Industria: hoy llega una nueva edición del Ciclo Pilares

El Ciclo Pilares regresa este 18 de septiembre en Mendoza para analizar los desafíos de la Transición Energética,Tecnología e Industria. Coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes, el encuentro reunirá a referentes del sector público y privado, especialistas y académicos.
La jornada tendrá lugar en el Sheraton Mendoza Hotel de 8.45 a 13.00 y busca construir una agenda estratégica que conecte políticas energéticas, capacidades productivas y oportunidades de digitalización e inteligencia artificial, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible con enfoque federal. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en pilares.losandes.com.ar.
Ciclo Pilares: Transición Energética, Tecnología e Industria
Los Andes
Transporte, Energía y Transformación Digital: quiénes participarán de los bloques
Fecha: 18 de septiembre 2025
Lugar: Sheraton Mendoza Hotel
8.15 – 8.45 h: Acreditaciones y coffee de bienvenida
9 – 9.15 h: Palabras de apertura
- Luis Scasso, Director Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos
- Pablo Dellazoppa, Director Contenidos y Gerente General Diario Los Andes
- Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza
9.15 – 10.00 h: Reflexiones sobre Transformación Productiva
- Juan Germano, Co-Fundador de Isonomia Consultores SA
- Christian Asinelli, Vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF
- Rodolfo Vargas Arizu, Ministro de Producción de Mendoza
- Alejandro Martín, Secretario de Industria, Comercio y Servicios en el ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan
- Modera: Diego Badaloni, Director Grupo Andesmar S.A.
10.05 – 10.50 h: Energía para la matriz productiva
- Gustavo Castagnino, Director Asuntos Corporativos Genneia
- Adrián Sejanovich, Líder Región Cuyo ECOGAS
- Mauiricio Pinti Clop, Gerente General EMESA (Empresa Mendocina de Energía SE)
- Lucas Estrada, Presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado)
- Alberto Lamagna, Dr. en Física, Consultor Senior de Tecnología Nuclear en SOGi
- Modera: Nicolás Giorlando, fundador Solhe Energía Solar
10.50 – 11.05 Coffee break
11.10 – 11.50 h: Transporte y Electromovilidad
- Daniel Herrero, CEO Prestige Auto
- Nicolás Manna, BYD Yacopini
- Leando Lipari, BAIC - Grupo Lorenzo
- Mauricio Badaloni, Director Grupo Andesmar S.A.
- Modera: Cristian Ortega, periodista de Los Andes
11.55 – 12.35 h: Transformación Digital Productiva e Inteligencia Artificial
- Tomás Moyano, CTO & COO de Ticmas
- Vanessa Taiah, Cofundadora Mind Hub
- Carolina Díaz Baca, Manager Robotics, Innovation Strategy. Accenture
- Modera: Claudio Barros, periodista de Los andes
12.40 – 13 h: Innovación, competitividad y clima de negocios
- Ulpiano Suárez, Intendente Ciudad de Mendoza
Hacia una agenda productiva federal y sostenible
El Ciclo Pilares propone un espacio de diálogo donde los expertos analizan cómo articular la industria con la energía y la innovación tecnológica. La digitalización y la inteligencia artificial se presentan como herramientas clave para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad.
El encuentro también permitirá proyectar políticas y proyectos orientados a una transición productiva inclusiva, fomentando la cooperación entre provincias y fortaleciendo las capacidades locales. Según los organizadores, el objetivo es construir una agenda estratégica que integre la visión de los sectores público y privado, impulsando un modelo de desarrollo industrial con impacto federal y respeto por los recursos energéticos del país.