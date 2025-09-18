Transición Energética, Tecnología e Industria: hoy llega una nueva edición del Ciclo Pilares

El Ciclo Pilares regresa este 18 de septiembre en Mendoza para analizar los desafíos de la Transición Energética , Tecnología e Industria . Coorganizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes, el encuentro reunirá a referentes del sector público y privado, especialistas y académicos.

La jornada tendrá lugar en el Sheraton Mendoza Hotel de 8.45 a 13.00 y busca construir una agenda estratégica que conecte políticas energéticas, capacidades productivas y oportunidades de digitalización e inteligencia artificial, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible con enfoque federal. La entrada es libre y gratuita, con inscripción previa en pilares.losandes.com.ar .

9 – 9.15 h: Palabras de apertura

Luis Scasso , Director Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos

, Director Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos Pablo Dellazoppa , Director Contenidos y Gerente General Diario Los Andes

, Director Contenidos y Gerente General Diario Los Andes Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza

9.15 – 10.00 h: Reflexiones sobre Transformación Productiva

Juan Germano , Co-Fundador de Isonomia Consultores SA

, Co-Fundador de Isonomia Consultores SA Christian Asinelli , Vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF

, Vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF Rodolfo Vargas Arizu , Ministro de Producción de Mendoza

, Ministro de Producción de Mendoza Alejandro Martín , Secretario de Industria, Comercio y Servicios en el ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan Modera : Diego Badaloni , Director Grupo Andesmar S.A.

, Secretario de Industria, Comercio y Servicios en el ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan

10.05 – 10.50 h: Energía para la matriz productiva

Gustavo Castagnino , Director Asuntos Corporativos Genneia

, Director Asuntos Corporativos Genneia Adrián Sejanovich , Líder Región Cuyo ECOGAS

, Líder Región Cuyo ECOGAS Mauiricio Pinti Clop , Gerente General EMESA (Empresa Mendocina de Energía SE)

, Gerente General EMESA (Empresa Mendocina de Energía SE) Lucas Estrada , Presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado)

, Presidente de EPSE (Energía Provincial Sociedad del Estado) Alberto Lamagna , Dr. en Física, Consultor Senior de Tecnología Nuclear en SOGi Modera : Nicolás Giorlando , fundador Solhe Energía Solar

, Dr. en Física, Consultor Senior de Tecnología Nuclear en SOGi

10.50 – 11.05 Coffee break

11.10 – 11.50 h: Transporte y Electromovilidad

Daniel Herrero , CEO Prestige Auto

, CEO Prestige Auto Nicolás Manna , BYD Yacopini

, BYD Yacopini Leando Lipari , BAIC - Grupo Lorenzo

, BAIC - Grupo Lorenzo Mauricio Badaloni , Director Grupo Andesmar S.A. Modera : Cristian Ortega , periodista de Los Andes

, Director Grupo Andesmar S.A.

11.55 – 12.35 h: Transformación Digital Productiva e Inteligencia Artificial

Tomás Moyano , CTO & COO de Ticmas

, CTO & COO de Ticmas Vanessa Taiah , Cofundadora Mind Hub

, Cofundadora Mind Hub Carolina Díaz Baca , Manager Robotics, Innovation Strategy. Accenture Modera : Claudio Barros , periodista de Los andes

, Manager Robotics, Innovation Strategy. Accenture

12.40 – 13 h: Innovación, competitividad y clima de negocios

Ulpiano Suárez, Intendente Ciudad de Mendoza

Hacia una agenda productiva federal y sostenible

El Ciclo Pilares propone un espacio de diálogo donde los expertos analizan cómo articular la industria con la energía y la innovación tecnológica. La digitalización y la inteligencia artificial se presentan como herramientas clave para aumentar la productividad, mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad.

El encuentro también permitirá proyectar políticas y proyectos orientados a una transición productiva inclusiva, fomentando la cooperación entre provincias y fortaleciendo las capacidades locales. Según los organizadores, el objetivo es construir una agenda estratégica que integre la visión de los sectores público y privado, impulsando un modelo de desarrollo industrial con impacto federal y respeto por los recursos energéticos del país.