Mauricio Badaloni: "Hay que examinar la trazabilidad de la electromovilidad"

Mauricio Badaloni , director del Grupo Andesmar SA e integrante de la Comisión Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) , fue parte de uno de los paneles del ciclo Pilares Transición Energética, Tecnología e Industria . En este marco, ofreció su punto de vista acerca de la coyuntura actual así como de las particularidades que impactan en el crecimiento de la electromovilidad en Argentina y el sector del transporte en general.

“Me parece interesante este tipo de encuentros porque sirven para pensar juntos en los desafíos y oportunidades”, reflexionó Badaloni con relación al presente y al futuro de las energías limpias aplicadas a los automóviles. El empresario, referente de la empresa Andesmar, explicó que desde Mendoza han sido pioneros en el impulso de vehículos sustentables. “La primera flota de buses eléctricos la pusimos en marcha hace más de 5 años, se está probando en Mendoza y funciona bastante bien”, destacó Badaloni .

Agregó que su compañía implementó la primera flota de vehículos GNC en la provincia, tecnología que también está en fase de prueba desde hace un par de años. “Una cosa es hablar de cuestiones que uno ve en el mundo y otra hacer las experiencias ancladas y radicadas en la provincia”, subrayó el empresario. Andesmar también fue pionera en implementar la primera flota de autos eléctricos que hacen el recorrido entre el aeropuerto y el centro de Mendoza.

“Esta experiencia en una provincia tan turística como la nuestra nos permitió poner en valor lo que vemos en otras partes del mundo”, sumó Badaloni. La empresa ha buscado innovar dentro de la provincia y armar diversos pilotos para explorar las potencialidades y eficiencias concretas de la utilización de diversos tipos de energía limpia en sus vehículos . Más allá de esto, el referente empresario aclaró que en la actualidad el costo de la energía tanto en Mendoza como en Argentina es “cara”.

Por este motivo, opinó que es preciso trabajar por encima de eso y que es interesante ver cómo se produce la trazabilidad. “Porque una cosa es tener un auto eléctrico, pero si esa electricidad la vas a hacer con diésel, no es sustentable”, subrayó Badaloni. Explicó que hay que ver no solo dónde se carga ese vehículo y con qué tecnología sino también examinar la trazabilidad de las cargas y la sostenibilidad de todo el proceso.

Con relación a la energía, el miembro del comité de la UIA señaló que en la actualidad la materia prima energética por excelencia en la Argentina es el gas dado el crecimiento vía Vaca Muerta. “Nuestra materia energética principal es el gas, por lo que se va a empezar a ver una corrección de vehículos a combustión diésel y es posible que se pase de a poco al gas a medida que también los procesos de inversión se vayan garantizando”, puntualizó Badaloni. Y sumó: “Y ahí nos metemos en los problemas de la Argentina en donde en la actualidad hay un financiamiento que es prácticamente imposible”.

La situación del transporte y el costo argentino

Más allá de la coyuntura, apuntó el empresario, no hay que perder de vista esos horizontes y objetivos y tener foros de discusión para poner en valor estas experiencias, alternativas y caminos a seguir. “Me parece que como ciudadanos también tenemos mucho por hacer”, comentó Badaloni. En este marco, opinó que el Estado debe generar condiciones, las compañías adaptarse a estas y los ciudadanos hacer sus propias cadenas de valor.

_Con respecto al transporte y al sector de larga distancia, ¿cómo está la demanda hoy?

_Aquí vuelven a aparecer los temas de la Argentina de siempre y este sector se ha ido informalizando. Hoy el problema es que la unidad del parque rodante es muy costosa, por lo que la informalización llega hasta un límite que está 20% por encima de la economía general. Es decir que hay un 60% de informalidad. En la actualidad, los precios de los pasajes aéreos son muy caros y por la tarifa vuelve a haber una demanda sobre el bus. En líneas generales hay que pensar en tres tarifas de colectivo por una de avión.

_Estamos en un contexto complejo, ¿qué ve la UIA de acá a octubre?

_Lo primero es que la Unión Industrial es el único actor del sector privado en la Mesa de Mayo. La entidad tiene una conversación continua con el resto de las entidades que son los miembros del G6. El planteo no es ni más ni menos que acudir a ese llamado y llevar propuestas entre las que se destacan las de reforma laboral e impositiva. Esa es la base para corregir todo lo que suma al costo argentino. Hoy los problemas más graves están en estos dos grandes escenarios y cuando hablamos de impuestos son nacionales, provinciales y municipales. Debemos ir a una ecualización distinta.

Cuando decimos relacionamiento laboral, no solo tiene que ver con los convenios colectivos sino también con la simplicidad a la hora de resolver litigios y problemas judiciales. Creo que eso hay que cambiarlo para poder contar con un país más predecible, sin limbos jurídicos ni dobles interpretaciones. Por otro lado, la infraestructura y la mejora de rutas es clave para incrementar nuestra competitividad de exportación. Hoy tenemos serios problemas con la inversión y si bien habíamos entrado en un proceso interesante, hoy diría que está todo totalmente paralizado.

Mauricio Badaloni explicó que en el contexto de altos costos argentinos el valor de la energía para la industria es un tema que pesa y que hay que comenzar a revertir. “Nuestra matriz dependerá más del gas que sigue bajando y eso puede permitir crear un escenario más competitivo”, subrayó el dirigente empresario. “Todo va al mismo punto que dice costo argentino”, reflexionó el también miembro de la UIA.

_¿Qué les preocupa hoy con relación al dólar y al contexto económico?

_Todos somos dependientes del dólar y cualquier corrección que se haga nos va a impactar y me parece bien que el Gobierno busque contenerlo. Pero luego de arreglar la macro, hay que generar escenarios dentro del entorno de la política. Creo que el grupo de los gobernadores puede ser un aspecto importante para relacionarse y generar soluciones. Del mismo modo, la micro amenaza a la macro y me parece que hay que prestar atención ahí. También hay que ver hacia dónde va el mundo y creo que la Argentina tiene que terminar de definir que debe ser un país abierto y para eso tiene que tener costos razonables. Y la verdad es que nosotros hoy no lo somos.