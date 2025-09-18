Hebe Casado anunció que el debate sobre el cobre mendocino llegará a la Legislatura en días

En el marco del ciclo Pilares organizado por Los Andes, la vicegobernadora mencionó los avances que ha realizado la provincia en torno a la transición energética y la promoción de la minería.

La vicegobernadora Hebe Casado anunció que la Declaración de Impacto Ambiental de PSK Cobre Mendocino llegará a Legislatura en los próximos días

La vicegobernadora Hebe Casado anunció, en el marco de sus palabras en la apertura de una nueva edición del Ciclo Pilares, que en pocos días será presentada en la Legislatura la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino. "Si todo sale bien, va a ser el primer proyecto de explotación de cobre de los últimos 100 años en la Argentina", resaltó.

Este nuevo encuentro del ciclo se propuso analizar la "Transición Energética, Tecnología e Industria, Claves para la Agenda Productiva" y fue organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes. Se está desarrollando en el Hotel Sheraton.

Interacción público-privada Casado celebró la realización de este tipo de eventos, que favorecen la interacción entre el sector público y el privado y que surjan nuevas ideas para potenciar el desarrollo de la provincia. Sumó que Mendoza es pionera en los temas que se van a debatir hoy y que la empresa de energía provincial (Emesa) viene trabajando hace años en proyectos vinculados con la transición energética.

"Somos una de las provincias que más parques fotovoltaicos ha inaugurado en el último año y está próximo a inaugurar otros más", resaltó y agradeció a Genneia y a YPF Luz -y al resto de las empresas- por elegir Mendoza para este tipo de proyectos.

Asimismo, indicó que esto fue favorecido por la aprobación, en 2018, de la ley de generación distribuida, que permite que los privados puedan generar energía solar y volcarla a la red de distribución.