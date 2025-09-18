18 de septiembre de 2025 - 10:00

Hebe Casado anunció que el debate sobre el cobre mendocino llegará a la Legislatura en días

En el marco del ciclo Pilares organizado por Los Andes, la vicegobernadora mencionó los avances que ha realizado la provincia en torno a la transición energética y la promoción de la minería.

La vicegobernadora Hebe Casado anunció que la Declaración de Impacto Ambiental de PSK Cobre Mendocino llegará a Legislatura en los próximos días

La vicegobernadora Hebe Casado anunció que la Declaración de Impacto Ambiental de PSK Cobre Mendocino llegará a Legislatura en los próximos días

Foto:

Los Andes | Sandra Conte
Por Sandra Conte

Leé además

Milei y Cornejo, en una foto de archivo

Cornejo respaldó el Presupuesto 2026 de Milei y le pidió "un voto de confianza" a la gente

Por Redacción Política
La jefa del bloque del PJ en el Senado, Adriana Cano, salió al cruce de las declaraciones de Hebe Casado. 

"Hermosos consensos": el PJ cruzó a Hebe Casado por sus dichos sobre la reforma del empleo público

Por Redacción Política

Este nuevo encuentro del ciclo se propuso analizar la "Transición Energética, Tecnología e Industria, Claves para la Agenda Productiva" y fue organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Diario Los Andes. Se está desarrollando en el Hotel Sheraton.

Interacción público-privada

Casado celebró la realización de este tipo de eventos, que favorecen la interacción entre el sector público y el privado y que surjan nuevas ideas para potenciar el desarrollo de la provincia. Sumó que Mendoza es pionera en los temas que se van a debatir hoy y que la empresa de energía provincial (Emesa) viene trabajando hace años en proyectos vinculados con la transición energética.

"Somos una de las provincias que más parques fotovoltaicos ha inaugurado en el último año y está próximo a inaugurar otros más", resaltó y agradeció a Genneia y a YPF Luz -y al resto de las empresas- por elegir Mendoza para este tipo de proyectos.

Asimismo, indicó que esto fue favorecido por la aprobación, en 2018, de la ley de generación distribuida, que permite que los privados puedan generar energía solar y volcarla a la red de distribución.

Hebe Casado Ciclo Pilares 2

Transición energética y minería

"En esto de la transición energética, estamos trabajando en impulsar la minería, que era algo prohibitivo en la provincia durante muchos años. En un año y medio hemos avanzado con 38 proyectos de exploración aprobados con una alta institucionalidad, porque pasan por la Legislatura para poder ser aprobados", mencionó la vicegobernadora.

Y detalló que la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino va a ser presentada dentro de pocos días en la Legislatura también.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La vicegobernadora Hebe Casado confirmó el avance del proyecto de ley de reforma del Estatuto del Empleado Público. 

"Desempato yo": Hebe Casado confirmó que no demorarán la aprobación de la reforma del empleo público

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri. Archivo Los Andes

Qué impacto tiene la derrota de La Libertad Avanza en la campaña de Mendoza, según consultores políticos

Por Martín Fernández Russo
El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el Presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gobierno de Mendoza

La "grieta" que produjo la derrota de Milei en Buenos Aires entre Alfredo Cornejo y Hebe Casado

Por Jorge Yori
La vicegobernadora Hebe Casado visitó el estudio de Aconcagua Radio

Fuego amigo: Hebe Casado analizó el gabinete de Milei y dijo que Petri como ministro es "un buen legislador"

Por Martín Fernández Russo