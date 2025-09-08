La "grieta" que produjo la derrota de Milei en Buenos Aires entre Alfredo Cornejo y Hebe Casado

La dura derrota que sufrió Javier Milei en las elecciones legislativas de Buenos Aires comenzó a generar repercusiones internas en los principales aliados de La Libertad Avanza . En Mendoza, se produjo una "grieta" entre el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado quienes mostraron posturas contrapuestas frente al resultado.

Fiel a su estilo, Casado se expresó rápidamente en redes sociales, apenas se confirmó la diferencia de casi 14 puntos que obtuvo Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza . Allí cuestionó la campaña libertaria, a la que acusó de haber estado en “ personas equivocadas ” y que por ende “trae consecuencias”.

Este lunes, en una entrevista con el programa Hermoso Caos de Radio Aconcagua , redobló la apuesta y pidió el alejamiento del asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem , mano derecha de Karina Milei y figura central en la conducción de LLA a nivel nacional.

#TeLoDije Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias. Destratar a quienes quieren un país mejor también. Reciclar lo peor del pasado no es bueno. Están a tiempo de hacer lo correcto. Se los dice alguien apartidaria. Saludos cordiales.

“Tienen que verse señales claras. No es solamente decir, sino también hacer. Entonces, decir: vos correte, ponete a un costado. Y no son decisiones fáciles. Creo que el primero que tienen que correr de Casa de Gobierno es a Lule Menem ”, sostuvo Casado.

Pese al mal desempeño electoral en Buenos Aires y Corrientes, la vicegobernadora destacó que hay áreas del Gobierno nacional que “están funcionando bien”, como los ministerios a cargo de Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación).

Sin embargo, omitió mencionar a Luis Petri, ministro de Defensa y candidato a diputado nacional. Consultada al respecto, respondió: “Hay otros ministerios que requieren otra sintonía. Yo creo que Petri siempre fue un buen legislador”.

La postura de Cornejo

En contraste, Cornejo buscó moderar las tensiones. Durante la inauguración de la remodelación de calle Alsina, en Godoy Cruz, señaló que no personaliza el resultado electoral de La Libertad Avanza en Buenos Aires, aunque marcó diferencias con la estrategia del oficialismo nacional.

“Para mí la política del Gobierno la instrumentan algunas personas. Pero la política de este gobierno ha sido la de tratar de ir solo o con algunos aliados”, expresó el mandatario radical.

En su análisis, consideró que LLA se equivocó al intentar “nacionalizar” la campaña en la provincia de Buenos Aires, estrategia que, según recordó, le había resultado en mayo en la Ciudad Autónoma.

cornejo ruta 143 El gobernador Alfredo Cornejo junto a la vicegobernadora, Hebe Casado.

En cambio, adelantó que en Mendoza mantendrán una agenda centrada en lo provincial: “Creo que fue un error del Gobierno nacional nacionalizar esa elección. En Mendoza no vamos a cambiar el eje de trabajo: seguimos con la misma línea que plebiscitamos, sosteniendo los servicios públicos provinciales”.

Si bien subrayó diferencias con la Casa Rosada, Cornejo ratificó su apoyo “a la línea general de la economía” impulsada por Milei. También sugirió al Presidente, a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem revisar la política de alianzas.

“Quizás lo único que tiene que repensar el Gobierno nacional es ser más permeable a la conciliación con los gobernadores. Somos al menos seis u ocho mandatarios que lo hemos ayudado en el Congreso, y debería revisar esa política dura de ir solos”, indicó.

Hebe Casado-Aconcagua Radio La vicegobernadora Hebe Casado visitó el estudio de Aconcagua Radio Gentileza Aconcagua Radio

Consultado sobre las críticas de Casado, Cornejo se desmarcó: “Yo no soy hiriente. Ese estilo de confrontación con insultos y descalificaciones personales no hace bien al diálogo, y quedó en evidencia este domingo en Buenos Aires”.

Finalmente, defendió a Petri y destacó su trayectoria legislativa: “Él ha tenido buen desempeño en el Parlamento. Fue ocho años diputado nacional, ocho años diputado provincial, siempre en listas de Cambia Mendoza. Tiene mucha más experiencia en el plano legislativo que en el Ejecutivo”, concluyó.