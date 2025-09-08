8 de septiembre de 2025 - 19:29

Milei anunció la creación de una "mesa política nacional" y otra con gobernadores: de qué se trata

Así lo anunció el vocero Manuel Adorni en redes sociales. “Mesa política nacional” y “Mesa de diálogo federal con los gobernadores”, los espacios creados tras la caída en Buenos Aires.

Milei anunció la creación de una mesa política nacional.

Milei anunció la creación de una "mesa política nacional".

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno nacional dio a conocer este lunes la creación de dos espacios de trabajo político con el objetivo de coordinar acciones tras la reciente derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Se trata de una “mesa política nacional” y de una “mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

Leé además

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

Axel Kicillof le reclamó a Milei que "levante el teléfono" y cambie el rumbo tras el triunfo peronista

Por Redacción Política
andres asiain en aconcagua radio: es un certificado de defuncion para el programa economico de milei

Andrés Asiain en Aconcagua Radio: "Es un certificado de defunción para el programa económico de Milei"

Por Redacción

Según explicaron desde la Casa Rosada, estos espacios buscarán articular políticas, definir estrategias y mantener un canal de comunicación directo entre el Ejecutivo y los distintos actores provinciales. La medida se enmarca en la intención de fortalecer la gestión tras los resultados del último comicio.

Milei creó dos mesas: los detalles

El anuncio fue publicado por el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X. En su mensaje, el funcionario aseguró que la decisión fue tomada por el presidente, además de nombrar quiénes serán parte.

“El Presidente tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores.

Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", escribió Adorni en su publicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965160836705780005&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri. Archivo Los Andes

Qué impacto tiene la derrota de La Libertad Avanza en la campaña de Mendoza, según consultores políticos

Por Martín Fernández Russo
Milei y Caputo se reunieron con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Tras la dura derrota, Milei y Caputo recibieron al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo

Por Redacción Economía
El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y el Presidente de la Nación, Javier Milei. Foto: Gobierno de Mendoza

La "grieta" que produjo la derrota de Milei en Buenos Aires entre Alfredo Cornejo y Hebe Casado

Por Jorge Yori
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La incómoda confesión de Guillermo Francos tras la dura derrota de Milei en Buenos Aires

Por Redacción Política