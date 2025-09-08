Milei anunció la creación de una "mesa política nacional" y otra con gobernadores: de qué se trata

Así lo anunció el vocero Manuel Adorni en redes sociales. “Mesa política nacional” y “Mesa de diálogo federal con los gobernadores”, los espacios creados tras la caída en Buenos Aires.

El Gobierno nacional dio a conocer este lunes la creación de dos espacios de trabajo político con el objetivo de coordinar acciones tras la reciente derrota en las elecciones legislativas de Buenos Aires. Se trata de una “mesa política nacional” y de una “mesa de diálogo federal con los gobernadores”.

Según explicaron desde la Casa Rosada, estos espacios buscarán articular políticas, definir estrategias y mantener un canal de comunicación directo entre el Ejecutivo y los distintos actores provinciales. La medida se enmarca en la intención de fortalecer la gestión tras los resultados del último comicio.

Milei creó dos mesas: los detalles El anuncio fue publicado por el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X. En su mensaje, el funcionario aseguró que la decisión fue tomada por el presidente, además de nombrar quiénes serán parte.

“El Presidente tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores.

Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", escribió Adorni en su publicación.