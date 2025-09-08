8 de septiembre de 2025 - 20:09

Axel Kicillof le reclamó a Milei que "levante el teléfono" y cambie el rumbo tras el triunfo peronista

El gobernador de Buenos Aires manifestó que la situación actual requiere de “diálogo” y afirmó que el último resultado en las urnas en la provincia se trató de la “historia de un desastre anunciado”.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, insistió hoy en la necesidad de que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” para coordinar con él una reunión entre ambos, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas del distrito.

Foto:

NA / DAMIAN DOPACIO
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Axel Kicillof volvió a reclamar públicamente que el presidente Javier Milei “levante el teléfono” y sostuvo que es necesario que ambos puedan reunirse. Tras la victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el gobernador remarcó que la situación actual requiere diálogo.

Leé además

Soledad Quereilhac junto a Axel Kicillof, rumbo a las urnas.

Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof: "Axel tiene una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes"

Por Redacción Política
Axel Kicillof habló tras el triunfo del peronsimo en las elecciones bonaerenses donde la alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente, con el 86,71% de las mesas escrutadas oficialmente.

Axel Kicillof: "Fue una elección histórica y una victoria aplastante"

Por Redacción Política

“Le hice varios pedidos a Milei, sin reciprocidad porque no ha parado de insultarme. Le pedí que el día de hoy levante el teléfono y tengamos una reunión. Hasta ahora no pasó nada”, lamentó el mandatario provincial, quien subrayó que, pese a las diferencias, tiene la responsabilidad de buscar consensos.

Y añadió: “Es por el bien de la situación en general… Imaginate que no es que me muero de ganas pero tengo una responsabilidad como gobernador de la provincia más grande en términos de población, y viendo que el gobierno está en términos de una situación grave”.

Reclamos del gobernador a Milei

En ese sentido, Kicillof le reclamó a Milei que se ponga “a disposición de una conversación” en función de “ver cómo hacemos para que no se pierdan más puestos de trabajo”. “Es importante porque están en juego tantas cosas tan importantes, no es joda”, acotó.

En declaraciones radiales, el mandatario bonaerense le reclamó al jefe de Estado que “cambie el rumbo” ya que “sus políticas están haciendo sufrir a toda la gente”. Kicillof señaló que pese al triunfo peronista en las elecciones “ahora no cambió todo, sigue gobernando Milei y necesitamos que cambie el rumbo”.

“Tiene esa responsabilidad, cuidar a la gente, a los jubilados, a los laburantes. Lo dice la Constitución, y lo está incumpliendo. No puede gobernar por vetos y por decretos, tiene que haber consenso, no puede hacer lo que se le cante”, apuntó.

Embed - AXEL KICILLOF: "MILEI NO DEJÓ un SECTOR SIN AGREDIR"

“Desastre anunciado”, aseguró Kicilof

Sobre el resultado electoral de las elecciones de ayer, en las que Fuerza Patria obtuvo el 47,28 por ciento y aventajó por 14 puntos a La Libertad Avanza (LLA), que cosechó el 33,71, el ex ministro de Economía analizó que se trató de la “historia de un desastre anunciado”.

“Este último episodio viene a abonar algo que se viene sedimentando hace tiempo con la criptoestafa, venta de cargos, coimas, los sobreprecios en el PAMI. Son hechos que el Gobierno no logra explicar ni eludir y que le pegan al centro del triángulo de poder. Dicen que vinieron a achicar la estructura del Estado, cerrar ministerios… Es un Gobierno inestable y en permanente descomposición, donde el poder está concentrado”, evaluó.

En tanto, Kicillof señaló que no recibió un llamado de Milei para felicitarlo por el resultado electoral, pero sí del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por otra parte, evitó dar pistas acerca de si buscará ser candidato presidencial dentro de dos años, al afirmar que “falta mucho para el 2027, ahora tenemos octubre. Gobernar es una tarea muy difícil con Milei de presidente, aseguró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La victoria de Fuerza Patria frente a La Libertad Avanza fue recibida con entusiasmo por referentes del PJ mendocino. Los mensajes destacaron la gestión de Kicillof y marcaron diferencias con el Gobierno nacional.

La victoria de Kicillof en Buenos Aires repercutió en Mendoza y envalentonó al peronismo de cara a octubre

Por Jorge Yori
El gobernador Alfredo Cornejo y el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri. Archivo Los Andes

Qué impacto tiene la derrota de La Libertad Avanza en la campaña de Mendoza, según consultores políticos

Por Martín Fernández Russo
Las billeteras digitales deberán retener Ingresos Brutos, a pedido de Axel Kicillof.

Tras ganar las elecciones, Axel Kicillof ordenó que las billeteras virtuales retengan Ingresos Brutos

Por Redacción Economía
El presidente Javier Milei reconoció hoy la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 10 puntos contra el peronismo.

Previsible (gran) derrota autoinfligida

Por Carlos Salvador La Rosa