7 de septiembre de 2025 - 20:25

Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof: "Axel tiene una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes"

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei “odia” a Kicillof. "Lo odia porque Axel es todo lo que él quiere ser y no puede", expresó en las redes.

Soledad Quereilhac junto a Axel Kicillof, rumbo a las urnas.

Soledad Quereilhac junto a Axel Kicillof, rumbo a las urnas.

Foto:

Instagram / @soledadquereilhac
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Mientras cerraban las urnas en la provincia, Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, no dudó en criticar al presidente Javier Milei. Según posteó en Instagram, el presidente "odia" a su marido porque "es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede".

Leé además

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó.

Axel Kicillof votó en La Plata y dijo que hoy "se juega cómo sigue esta historia"

Por Redacción Política
Voto Karina Milei en Vicente López.

Rodeada de "seguridad" militante, Karina Milei votó en Vicente López y pidió que "la gente vaya a votar"

Por Redacción Política

La publicación de Quereilhac surge en respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre de los comicios. De esta manera, enumeró las razones por las que, según ella, Milei "odia" a Kicillof:

  • "Un académico en serio".
  • "Una esposa en serio".
  • "Mascotas vivas y existentes".
  • "Hijos".
  • "Gente que lo quiere en serio".
El posteo de Soledad Quereilhac
El posteo de Soledad Quereilhac.

El posteo de Soledad Quereilhac.

El posteo de la esposa del gobernador se viralizó rápidamente, mientras los búnkers de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria comienzan el conteo de votos. La elección en Buenos Aires significa un test electoral clave, en vistas a las elecciones nacionales y un mercado expectante.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Circularon videos de Milei y Kicillof hechos con IA: cómo identificarlos y cómo cuidarse de estas desinformaciones

Circularon videos de Milei y Kicillof hechos con IA: cómo identificarlos y cuidarse de estas desinformaciones

Por Reverso
Javier Milei y Axel Kicillof

Una elección que casi todos seguirán

Por José Luis Toso
Elecciones 2025: qué se vota el domingo 7 de septiembre, padrón y quiénes están obligados

Elecciones 2025: qué se vota el domingo 7 de septiembre, padrón y quiénes están obligados

Por Redacción Política
Javier Milei arribó en Moreno para el cierre de campaña, en medio de incidentes.

Acto de Milei con incidentes: hirieron a un periodista en las inmediaciones y lanzaron piedras a la caravana

Por Redacción Política