Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof: "Axel tiene una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes"

Mientras cerraban las urnas en la provincia, Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador Axel Kicillof, no dudó en criticar al presidente Javier Milei. Según posteó en Instagram, el presidente "odia" a su marido porque "es literalmente todo lo que él quiere ser y no puede".
La publicación de Quereilhac surge en respuesta directa a las críticas del oficialismo durante la campaña provincial, generando fuerte repercusión en el cierre de los comicios. De esta manera, enumeró las razones por las que, según ella, Milei "odia" a Kicillof:
El posteo de Soledad Quereilhac.
Instagram / @soledadquereilhac
El posteo de la esposa del gobernador se viralizó rápidamente, mientras los búnkers de La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria comienzan el conteo de votos. La elección en Buenos Aires significa un test electoral clave, en vistas a las elecciones nacionales y un mercado expectante.