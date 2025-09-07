Soledad Quereilhac, esposa de Kicillof: "Axel tiene una esposa en serio, con mascotas vivas y existentes"

Quereilhac enumeró las razones por las que, según ella, Milei “odia” a Kicillof. "Lo odia porque Axel es todo lo que él quiere ser y no puede", expresó en las redes.

"Un académico en serio".

"Una esposa en serio".

"Mascotas vivas y existentes".

"Hijos".

"Gente que lo quiere en serio".