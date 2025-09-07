Axel Kicillof votó en La Plata y dijo que hoy "se juega cómo sigue esta historia"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires aseguró habrá una gran participación y que esta urnas legislativas “es la madre de la democracia”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió su voto este domingo en la ciudad de La Plata y remarcó la trascendencia de la jornada electoral. Tras sufragar, aseguró que el proceso cuenta con gran participación y que “los resultados tienen efectos de todo tipo”.

En diálogo con la prensa, Kicillof insistió en la importancia de la elección, señalando que lo que está en juego es la forma en la que los bonaerenses definirán el rumbo de la provincia y del país. “Se juega cómo sigue esta historia”, expresó, y remarcó: "Cómo votan los bonaerenses, eso está en juego hoy".

"Hubo algunas demoras, como siempre, ya solucionadas. Votar es un acto democrático y de paz, hablé con varios intendentes y se esta votando bien en todo el territorio", remarcó Kicillof tras emitir su voto en la Escuela Superior de Formación en Salud de la capital bonaerense.

En ese marco, destacó que como gobernador tiene la “responsabilidad de estar organizando el comicio”. “No es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, agregó sobre esta votación.

Consultado sobre qué es lo que evaluará principalmente una vez que se sepan los resultados de esta elecciones legislativas provinciales, respondió que hará foco en los votos que obtendrá “cada fuerza”.