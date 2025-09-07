Elecciones en Buenos Aires: detuvieron a un fiscal de LLA por robar boletas de Fuerza Patria

Ocurrió en el partido de Malvinas Argentinas. El fiscal fue filmado robando boletas de Fuerza Patria y la Policía lo retiró de la escuela.

En el mediodía de este domingo, un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido en el partido Malvinas Argentinas, Buenos Aires. El hombre fue descubierto, dentro del cuarto oscuro, robando boletas del partido opositor Fuerza Patria (peronismo).

El caso, reportado por el medio local Zona Norte Diario, sucedió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo. El fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

#EleccionesEnPBA | Un fiscal de La Libertad Avanza fue detenido en la Escuela N° 12 de la ciudad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, por robar boletas de Fuerza Patria.



Acto seguido, el propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa. El hecho generó indignación en el establecimiento, que luego se extendió en las redes sociales.