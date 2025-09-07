7 de septiembre de 2025 - 16:03

Elecciones en Buenos Aires: detuvieron a un fiscal de LLA por robar boletas de Fuerza Patria

Ocurrió en el partido de Malvinas Argentinas. El fiscal fue filmado robando boletas de Fuerza Patria y la Policía lo retiró de la escuela.

Detuvieron a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas en las elecciones de Buenos Aires.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el mediodía de este domingo, un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido en el partido Malvinas Argentinas, Buenos Aires. El hombre fue descubierto, dentro del cuarto oscuro, robando boletas del partido opositor Fuerza Patria (peronismo).

El caso, reportado por el medio local Zona Norte Diario, sucedió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo. El fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

Acto seguido, el propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa. El hecho generó indignación en el establecimiento, que luego se extendió en las redes sociales.

Tras la denuncia de los fiscales de otros partidos, el individuo que fiscalizaba para LLA fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.

Las urnas se preparan para una jornada de elecciones en Buenos Aires este domingo. La Junta Electoral confirmó que primeros datos oficiales se difundirán desde las 21hs.

