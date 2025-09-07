7 de septiembre de 2025 - 18:09

Se le chispoteó: un canal filtró un boca de urna de las elecciones bonaerenses en plena veda

Se trata del medio LN+, que mostró datos en vivo del boca de urna, cerca de las 13. La imagen pronto se viralizó en las redes sociales.

Boca de urna que salió en LN+.

Boca de urna que salió en LN+.

Foto:

Boca de urna Elecciones Buenos Aires 2025 en LN+.

Boca de urna Elecciones Buenos Aires 2025 en LN+.

Foto:

LN+
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Las elecciones legislativas bonaerenses mantiene en vilo a los ciudadanos locales, pero también la ansiedad se comparte en todo el país. Los resultados son esperados por los argentinos, como una muestra de lo que podría ocurrir en octubre, cuando sean las elecciones nacionales.

Leé además

Lilia Lemoine junto a Karina Milei, rumbo a la urnas.

Lilia Lemoine grabó y acusó a periodistas de hostigarla tras acompañar a Karina Milei a votar

Por Redacción Política
Detuvieron a fiscal de La Libertad Avanza por robar boletas en las elecciones de Buenos Aires.

Elecciones en Buenos Aires: detuvieron a un fiscal de LLA por robar boletas de Fuerza Patria

Por Redacción Política

En ese marco, los primeros datos no llegarán hasta entrada la noche, aunque un canal de noticias difundió un boca de urna en vivo. La transmisión se interpretó como un error, ya que por ley tanto las encuestas "boca de urna" como el escrutinio provisorio oficial solo pueden difundirse a partir de las 21 de este domingo.

Embed

En detalle sobre la veda, el Artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado" hasta tres horas después del cierre del comicio (que finaliza a las 18). Esto significa que cualquier dato o sondeo filtrado antes de las 21 es ilegal y no tiene validación oficial.

Sin embargo, en medio de la jornada electoral, el canal de televisión oficialista filtró por error un "boca de urna" en pantalla por unos segundos. La imagen apareció en LN+, cerca de las 13, y fue interpretada por muchos usuarios de las redes sociales como una anticipación intencional de los resultados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Sergio Massa votó en Tigre.

Sergio Massa votó en Tigre y afirmó su "alivio" al no ser candidato: "A las 21 tendremos mucha alegría"

Por Redacción Política
Voto Karina Milei en Vicente López.

Rodeada de "seguridad" militante, Karina Milei votó en Vicente López y pidió que "la gente vaya a votar"

Por Redacción Política
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó.

Axel Kicillof votó en La Plata y dijo que hoy "se juega cómo sigue esta historia"

Por Redacción Política
Máximo Kirchner: Me preocupa mucho más lo que haga Toto Caputo que la hermana del Presidente.

Máximo Kirchner: "Me preocupa mucho más lo que haga Toto Caputo que la hermana de Milei"

Por Redacción Política