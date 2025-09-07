Se le chispoteó: un canal filtró un boca de urna de las elecciones bonaerenses en plena veda

Se trata del medio LN+, que mostró datos en vivo del boca de urna, cerca de las 13. La imagen pronto se viralizó en las redes sociales.

Las elecciones legislativas bonaerenses mantiene en vilo a los ciudadanos locales, pero también la ansiedad se comparte en todo el país. Los resultados son esperados por los argentinos, como una muestra de lo que podría ocurrir en octubre, cuando sean las elecciones nacionales.

En ese marco, los primeros datos no llegarán hasta entrada la noche, aunque un canal de noticias difundió un boca de urna en vivo. La transmisión se interpretó como un error, ya que por ley tanto las encuestas "boca de urna" como el escrutinio provisorio oficial solo pueden difundirse a partir de las 21 de este domingo.

Embed El kirchnerismo estaría ganando la elección en la provincia de Buenos Aires si los bonaerenses no salen a votar por el partido de Milei, según boca de urna filtrado en vivo por LN+.#YoVotoLLA pic.twitter.com/xNmE9i3yCD — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) September 7, 2025 En detalle sobre la veda, el Artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe "publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado" hasta tres horas después del cierre del comicio (que finaliza a las 18). Esto significa que cualquier dato o sondeo filtrado antes de las 21 es ilegal y no tiene validación oficial.

Sin embargo, en medio de la jornada electoral, el canal de televisión oficialista filtró por error un "boca de urna" en pantalla por unos segundos. La imagen apareció en LN+, cerca de las 13, y fue interpretada por muchos usuarios de las redes sociales como una anticipación intencional de los resultados.