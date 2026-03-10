El senador Bartolomé Abdala denunció "vandalismo" y acusó al gobierno de San Luis de "complicidad"

El senador nacional por San Luis , Bartolomé Abdala , denunció haber sido víctima de un acto de escrache / vandalismo en la entrada de su estudio en la provincia puntana y aseguró que el hecho contó con la pasividad del gobierno de Claudio Poggi. En ese hilo, habló de “zona liberada”.

Caso $LIBRA: la abogada Natalia Volosin será la primera en declarar en la causa que involucra a Milei

Reforma de la ley de Glaciares: opositores piden extender audiencias por la inscripción de 18.000 expositores

El legislador, que además es presidente provisional del Senado, también sostuvo que detrás del episodio hubo un grupo que definió como “militantes del odio y la confrontación” . Por eso responsabilizó a la gestión y afirmó que hubo “complicidad” o tolerancia frente a las manifestaciones en su contra.

“La enorme mayoría de los sanluiseños no comparte estas metodologías violentas” y calificó como “triste” que se utilice como pretexto el Día Internacional de la Mujer, “deshonrando la estirpe de las valientes mujeres de nuestra provincia, ajenas a este tipo de hechos vandálicos”, agregó.

Con un comunicado de enojo, Abdala apuntó contra la administración provincial, al sostener que “deberá dar explicaciones respecto de la complacencia y hasta complicidad con quienes promueven estas prácticas de intimidación” .

En ese sentido, denunció que los hechos de hostigamiento que sufrió en la vía pública “se suceden ante la pasividad exasperante de las fuerzas de seguridad, en un claro ejemplo de zona liberada” .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bartolomé Abdala (@abdalabartolome)

“En momentos en que me toca ejercer la responsabilidad como vicepresidente de la Nación Argentina, resulta especialmente preocupante que se produzcan estos hechos de intimidación contra mi persona”, afirmó.

“Queda claro que las fuerzas de seguridad de la provincia están lejos de cumplir una labor eficiente. Si esto me sucede a mí, es evidente que los ciudadanos pueden sentirse absolutamente desprotegidos y vulnerables. Por eso es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad”, expresó.

El senador irá a la Justicia: “No me van a asustar”

En relación con los hechos ocurridos, Abdala anticipó que recurrirá a la Justicia: “Nunca judicialicé la política, pero hoy me veo obligado a concurrir ante el fuero federal, en razón de mi investidura, para reparar el agravio sufrido y preservar la paz ciudadana”, dijo.

Y cerró: “No me van a asustar. Voy a seguir trabajando con más fuerza que nunca para acompañar la transformación que lidera el presidente Javier Milei, destinada a hacer de la Argentina el país más libre del mundo”.