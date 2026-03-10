Argentina firmó un acuerdo para integrar Inteligencia Artificial en el Estado

En el marco de la Argentina Week en Nueva York, el Gobierno nacional llegó a un entendimiento para modernizar la gestión pública, potenciar la competitividad empresarial y formar talento local en nuevas tecnologías.

El Gobierno firmó a un acuerdo por la inteligencia artificial en el Argentina Week

En medio de una gira internacional enfocada en la atracción de inversiones tecnológicas, el Gobierno argentino concretó un paso estratégico para la digitalización del país.

Durante el evento Argentina Week, celebrado en Nueva York la compañía Salesforce y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) orientado a masificar el uso de la Inteligencia Artificial (IA) tanto en la administración pública como en el sector productivo.

Uno de los pilares fundamentales de este convenio es la modernización del Estado a través de soluciones digitales de última generación. El acuerdo prevé el desarrollo de plataformas que optimicen la gestión de los organismos oficiales mediante la incorporación de agentes autónomos. Estas herramientas buscan agilizar los procesos administrativos y reducir los tiempos de respuesta, mejorando sensiblemente la eficiencia de la maquinaria estatal.

Impulso al sector productivo y al talento local Más allá de la esfera pública, la alianza tiene como objetivo fortalecer la competitividad empresarial. Al facilitar el acceso a herramientas de IA, se busca que las empresas argentinas incrementen su productividad e innovación en un mercado global cada vez más exigente.

Un eje central para sostener este crecimiento es la formación de capital humano. La iniciativa contempla: