Turismo: las dos localidades de Mendoza posicionadas entre las 4 más hospitalarias de Argentina

Fueron distinguidas en la 14° edición de los premios Traveller Review Awards, de la plataforma Booking. Se basa en más de 370 millones de opiniones.

Chacras de Coria: una d elas dos localidades de Mendoza reconocida por los turistas por su hospitalidad. Foto: Booking.com

Foto:

Por Redacción Sociedad

Dos localidades de Mendoza se ubicaron entre las 9 más hospitalarias de toda Argentina y en particular en las 4 primeras posiciones. Esto gracias a la opinión de los turistas que disfrutaron de sus virtudes.

Fueron reconocidas en la 14ª edición de los Traveller Review Awards de la plataforma Booking.com que conforma el ranking a partir de la experiencia de 370 millones de viajeros de todo el mundo.

Los usuarios son los que reconocen a los “alojamientos que ofrecen de manera constante una hospitalidad excepcional en distintos rincones del planeta”, destaca la empresa.

La organización explica que los premios reconocen la labor de los alojamientos colaboradores mejor valorados. La puntuación de los comentarios se basa en la media de todos los comentarios de clientes verificados que recibe el alojamiento a través de la web y la app en un periodo de tres años (del 1 de diciembre de 2022 al 30 de noviembre de 2025). Para ganar, hay que tener al menos tres comentarios y una puntuación media de los comentarios de ocho o superior.

Qué valoran los turistas en el destino

“Podría decirse que la hospitalidad es el arte de hacer sentir al otro como en casa, incluso estando lejos de ella, y ese es, en esencia, el espíritu de los Traveller Review Awards”, señaló Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Chacras de Coria turismo
“Estos premios reconocen el esfuerzo de una ciudad y de toda una comunidad, expresado a través de la atención que reciben los viajeros por parte de los prestadores turísticos, y que hacen de descubrir el mundo una experiencia maravillosa”, agregó.

El ranking se construye en función de la proporción de propiedades premiadas dentro de cada ciudad.

Según refieren los usuarios valoran particularmente ciertas cuestiones que son las que suelen posicionar los alojamientos.

Esas características son:

  • Ofrecer un hogar que pueda ser flexible para muchos invitados, no sólo para la familia que se aloja
  • Demostrar un verdadero interés por cada huésped durante toda su estancia
  • Crear un ambiente hogareño con toques locales
  • Mostrar valores familiares en todo lo que se ofrece para dar una buena atención, como si se atendiera a la familia para dar sensación de hogar
    La plaza de Godoy Cruz y la basílica de San Vicente. Foto: Los Andes
Los destinos más valorados por los turistas en Argentina

San Martín de los Andes (Neuquén), Chacras de Coria (Mendoza) y Villa Yacanto (Córdoba) fueron reconocidos como los tres destinos más hospitalarios de Argentina. La ciudad neuquina también se destacó a nivel global entre los diez lugares más hospitalarias del mundo.

El top 5 nacional se completa con Godoy Cruz (Mendoza) y Junín (provincia de Buenos Aires).

A nivel local, estos son los 9 destinos más hospitalarios de Argentina* según Booking.com la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones:

  1. San Martín de los Andes (Neuquén)
  2. Chacras de Coria (Mendoza)
  3. Villa Yacanto (Córdoba)
  4. Godoy Cruz (Mendoza)
  5. Junín (Buenos Aires)
  6. Olavarría (Buenos Aires)
  7. Lago Puelo (Chubut)
  8. Mar de las Pampas (Buenos Aires)
  9. Cachi (Salta)
