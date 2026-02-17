17 de febrero de 2026 - 10:32

Turismo oscuro: los 6 destinos más aterradores del mundo en 2026

¿Buscás adrenalina pura para tu próximo viaje? Descubrí cuáles son los rincones más tenebrosos de la Tierra según los últimos informes de actividad paranormal.

La Ciudad de York, en Inglaterra, es una de las más embrujadas del mundo.

La Ciudad de York, en Inglaterra, es una de las más embrujadas del mundo. 

El "turismo oscuro" dejó de ser un nicho para convertirse en una de las tendencias más fuertes de este 2026. Cada vez más viajeros cambian las playas tradicionales por destinos marcados por la tragedia, el misterio y lo sobrenatural. Esta búsqueda de experiencias que desafían la lógica está llevando a miles de personas a sitios donde el pasado parece negarse a descansar.

La fascinación por lo desconocido ha generado un mercado global que ya mueve miles de millones de dólares. Los investigadores paranormales coinciden en que ciertos puntos del planeta concentran una energía que hiela la sangre a cualquiera que se atreva a cruzar sus umbrales.

El podio del terror: donde el miedo se hace real

Según los registros más recientes, la Ancient Ram Inn, en Inglaterra, encabeza la lista de los sitios más aterradores del mundo. Construida sobre un antiguo cementerio pagano, es considerada un foco de entidades demoníacas y actividad poltergeist violenta que suele dejar a los visitantes conmocionados.

image
Una de las habitaciones del Ancient Ram Inn.

Una de las habitaciones del Ancient Ram Inn.

En Europa, la ciudad de York ostenta un título oficial escalofriante: es la ciudad más embrujada del continente. La Fundación Internacional de Investigación de Fantasmas ha registrado allí más de 500 apariciones. Sus callejones laberínticos esconden desde legionarios romanos hasta espíritus de carniceros que aún parecen ejercer su oficio en las sombras.

image
Se realizan "ghost tours" en York para una experiencia escalofriante en la ciudad.

Se realizan "ghost tours" en York para una experiencia escalofriante en la ciudad.

Islas prohibidas y ciudades marcadas por la muerte

Otro punto ineludible en este ranking es la isla de Poveglia, en Italia. Conocida como la "isla de los muertos", funcionó como zona de cuarentena durante la peste negra y luego albergó un hospital psiquiátrico envuelto en rumores de experimentos macabros. Hoy el acceso está prohibido por las autoridades, en parte por el estado de las estructuras y por respeto a los miles de restos humanos que yacen bajo el suelo.

image
Isla de Poveglia, en Italia.

Isla de Poveglia, en Italia.

En Estados Unidos, ciudades como Savannah y Nueva Orleans compiten palmo a palmo por ser el destino más embrujado de América. Ofrecen recorridos nocturnos donde es común el uso de detectores de campos electromagnéticos para intentar contactar con espíritus en hoteles y antiguos orfanatos.

image
Una de las calles de Nueva Orleans.

Una de las calles de Nueva Orleans.

Respecto a la presencia local, es importante aclarar que, según las fuentes internacionales de expertos y los rankings de mayor impacto para 2026, no se mencionan sitios de Argentina dentro del top 10 de destinos de turismo oscuro. El interés masivo actual sigue concentrado principalmente en locaciones de Europa, Estados Unidos y Japón.

