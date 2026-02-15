Las almohadas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas útiles de reutilizarlas

Con el paso del tiempo, las almohadas pierden firmeza y terminan relegadas al fondo del placard o directamente amontonadas. Sin embargo, pueden reutilizarse y convertirse en algo funcional para dos ideas de casa . Solo se necesitan algunos materiales fáciles de conseguir y que tenemos a mano.

Si tenés tapas de botellas de leche, posees un tesoro: el paso a paso para convertirlas en un objeto útil

Los tuppers viejos no los tires, tenés un tesoro en casa: las dos ideas útiles para reutilizarlos en el jardín

La clave está en verlas como un producto reutilizable y no terminado. Su relleno y su tela aún pueden cumplir funciones útiles que ayudan a ahorrar dinero y reducir objetos. Con ideas simples y materiales accesibles, es posible transformarlas en soluciones prácticas que resuelven problemas comunes dentro de casa.

Una de las formas más útiles de reutilizar almohadas viejas es transformarlas en barreras contra corrientes de aire, polvo o tierra que ingresan por debajo de puertas y ventanas.

Aprovechar lo que ya se tiene en casa, es posible. Las almohadas son un objeto útil.

Esta idea casera resulta especialmente efectiva en épocas de frío o viento, cuando pequeñas filtraciones pueden afectar la temperatura interior.

Este objeto improvisado cumple la función de bloquear el aire exterior, pero también ayuda a mantener la limpieza interior al impedir el ingreso de polvo. Además, puede personalizarse con telas decorativas para integrarlo al ambiente.

reciclaje de almohadas WEB

Cómo hacer una cama cómoda para mascotas

Otra opción muy útil e indispensable para casa es convertir las almohadas en una cama para perros o gatos.

Su suavidad las vuelve ideales para crear un espacio cálido donde las mascotas puedan descansar sin necesidad de comprar productos nuevos.

Materiales necesarios

Una o dos almohadas viejas.

viejas. Tela gruesa o manta.

gruesa o Tijera.

Hilo y aguja.

Paso a paso

Colocá la almohada dentro de una tela resistente o funda grande. Ajustá el tamaño doblando si es necesario. Cosé los bordes para formar una base firme. Opcional: agregá otra capa de tela para mayor durabilidad. Ubicala en el lugar donde la mascota suele dormir.

Este tipo de cama improvisada resulta lavable y fácil de reemplazar cuando se desgasta. Además, reutilizar materiales conocidos puede generar una sensación de seguridad para el animal, ya que conserva olores familiares del hogar.

reciclaje de almohadas WEB

Antes de descartar las almohadas viejas, vale la pena considerar estas dos ideas para resolver necesidades cotidianas. Convertirlas en topes para puertas o en camas para mascotas demuestra que, con creatividad y pocos recursos, es posible darles una nueva utilidad en casa.