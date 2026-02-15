Las almohadas viejas no las tires, tenés un tesoro en casa: dos formas útiles de reutilizarlas

Con el paso del tiempo, las almohadas pierden firmeza y terminan relegadas al fondo del placard o directamente amontonadas. Sin embargo, pueden reutilizarse y convertirse en algo funcional para dos ideas de casa. Solo se necesitan algunos materiales fáciles de conseguir y que tenemos a mano.
La clave está en verlas como un producto reutilizable y no terminado. Su relleno y su tela aún pueden cumplir funciones útiles que ayudan a ahorrar dinero y reducir objetos. Con ideas simples y materiales accesibles, es posible transformarlas en soluciones prácticas que resuelven problemas comunes dentro de casa.
Cómo convertirlas en topes para puertas o ventanas
Una de las formas más útiles de reutilizar almohadas viejas es transformarlas en barreras contra corrientes de aire, polvo o tierra que ingresan por debajo de puertas y ventanas.
Esta idea casera resulta especialmente efectiva en épocas de frío o viento, cuando pequeñas filtraciones pueden afectar la temperatura interior.
Materiales necesarios
Una almohada vieja.
Tela resistente o funda adicional.
Tijera.
Hilo y aguja (o pegamento para tela).
Paso a paso
Abrí la almohada y retirá parte del relleno si es demasiado grande.
Cortá la tela con forma alargada, similar a un cilindro.
Introducí el relleno dentro de la nueva funda o tela.
Cosé o sellá los extremos para que no se escape el material.
Colocá el tope en la base de la puerta o ventana.
Este objeto improvisado cumple la función de bloquear el aire exterior, pero también ayuda a mantener la limpieza interior al impedir el ingreso de polvo. Además, puede personalizarse con telas decorativas para integrarlo al ambiente.
Otra opción muy útil e indispensable para casa es convertir las almohadas en una cama para perros o gatos.
Su suavidad las vuelve ideales para crear un espacio cálido donde las mascotas puedan descansar sin necesidad de comprar productos nuevos.
Materiales necesarios
Una o dos almohadas viejas.
Tela gruesa o manta.
Tijera.
Hilo y aguja.
Paso a paso
Colocá la almohada dentro de una tela resistente o funda grande.
Ajustá el tamaño doblando si es necesario.
Cosé los bordes para formar una base firme.
Opcional: agregá otra capa de tela para mayor durabilidad.
Ubicala en el lugar donde la mascota suele dormir.
Este tipo de cama improvisada resulta lavable y fácil de reemplazar cuando se desgasta. Además, reutilizar materiales conocidos puede generar una sensación de seguridad para el animal, ya que conserva olores familiares del hogar.
Antes de descartar las almohadas viejas, vale la pena considerar estas dos ideas para resolver necesidades cotidianas. Convertirlas en topes para puertas o en camas para mascotas demuestra que, con creatividad y pocos recursos, es posible darles una nueva utilidad en casa.