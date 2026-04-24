24 de abril de 2026 - 07:25

Mendoza se consolida como el destino estrella del otoño: por qué las plataformas la eligen este 2026

Una experiencia diferente y tranquila para viajar: destacan un paisaje que se tiñe de colores, menos público y lugares más accesibles.

Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en esta temporada. El paisaje de viñedos teñidos de ocre, el clima templado y la posibilidad de disfrutar sin las multitudes del verano son las claves del éxito. Lo ya dicho: “No es lo mismo el otoño en Mendoza

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Esta pintoresca estación no es solo una transición climática; es una reinvención visual en la provincia. Los álamos se tornan dorados, las viñas adquieren tonos rojizos y el aire de la montaña le da un ambiente especial. Esta atmósfera, que invita a la desconexión y al ritmo pausado, ha llevado a las principales plataformas de viajes a posicionar a la provincia como uno de los destinos imprescindibles de la Argentina para este 2026, tal cual han destacado tanto Booking.com como Plataforma10.

Mendoza 26 de enero de 2019 Parque Nacional Aconcagua Angeles regresa del campamento Confluencia Muchos visitantes acceden al parque Nacional Aconcagua para realizar trekking o ascencer al cerro Foto: Claudio Gutierrez / Los Andes
Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño. Trekking en el parque Nacional Aconcagua/ Los Andes

Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño. Trekking en el parque Nacional Aconcagua/ Los Andes

Con una agenda cultural que incluye teatro, música y museos, sumado a la imponente postal de la cordillera, Mendoza demuestra que el otoño es, quizás, su traje más elegante para recibir al turismo.

Mendoza, en el "Top Five" de los más elegidos para hacer turismo

Según un reciente relevamiento de Booking.com, Mendoza forma parte de una selecta lista de cinco destinos nacionales ideales para esta época, compartiendo podio con San Martín de los Andes, Jujuy, Córdoba y El Chaltén.

“El paisaje se prepara para el invierno y transmite una atmósfera introspectiva y acogedora, muy valorada para quienes buscan desconexión y descanso. Convierte a los paisajes turísticos en escenarios más cálidos, tranquilos y visualmente impactantes, ideales para viajar con tiempo, sin multitudes y con una conexión más profunda con el entorno y la naturaleza”, aseguran desde la plataforma.

Para Jimena Gutiérrez, gerente general de la empresa para Argentina, viajar en esta fecha tiene un beneficio extra: “Los destinos suelen entrar en un período más relajado y con valores más accesibles tanto en hospedaje como en actividades”.

Vino y brindis
Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

Destaca que la provincia es famosa por sus viñedos y bodegas y que el otoño es perfecto para recorrer las rutas del vino, hacer degustaciones y tours en bodegas mientras los paisajes se tiñen de colores otoñales. “A sus vinos se suma la postal mendocina por excelencia: el Parque Provincial Aconcagua, hogar del cerro más alto de América, que ofrece paisajes imponentes, senderismo y miradores espectaculares, incluso para quienes no hacen trekking”, resalta.

Tres razones que explican el "fenómeno Mendoza" en otoño

Por su parte, Plataforma10 coincide en que el interés por las escapadas hacia la provincia crece año tras año durante la temporada media. Estos son los pilares que sustentan la elección de los viajeros:

Enoturismo "slow": con la vendimia ya finalizada, las más de 230 bodegas abiertas ofrecen una experiencia más íntima. Es el momento ideal para recorrer Luján de Cuyo, Maipú o el Valle de Uco sin las esperas ni la masividad de la temporada alta.

Clima de montaña ideal: los días templados y las noches frescas permiten disfrutar de sus entornos naturales, en particular de montaña. “La combinación de naturaleza, gastronomía y cultura se encuentra en esplendor: hay múltiples propuestas de montaña y río pero también Mendoza cuenta con una gran agenda cultural que incluye música, teatro y museos en distintos espacios de la provincia”, señala.

El otoño hará descender la temperatura en su llegada a Mendoza
Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

Plataformas dedicadas a prestar servicios para el turismo ubican a Mendoza en el podio de los lugares más recomendados para viajar en otoño

Menos turistas, más espontaneidad: la baja en la afluencia permite que los turistas puedan decidir planes sobre la marcha, encontrando mayor disponibilidad en los restaurantes de renombre y en las actividades de aventura.

"En otoño vemos un crecimiento en las escapadas cortas impulsadas por la posibilidad de viajar de forma más tranquila. Es una época elegida por quienes priorizan experiencias y flexibilidad", asegura Tomás Barreiro, Head of Marketing de Plataforma10.

Menor precio: cuánto cuesta viajar en colectivo

Para quienes buscan simplificar la logística, el viaje en colectivo se presenta como una alternativa práctica para disfrutar del paisaje desde el minuto cero. Según los datos actuales, estos son los costos de referencia para llegar a la capital mendocina:

Desde San Luis: Pasajes desde $18.000 (3 horas de viaje).

Desde Córdoba: Pasajes desde $47.000 (9 horas de viaje).

Desde La Rioja: Pasajes desde $67.500 (8 horas de viaje).

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