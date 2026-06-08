Durante tres días, 25 compradores internacionales de vino a granel visitan Mendoza

Esta mañana, se realizó el lanzamiento de Vinexpo Explorer, The Bulk Wine Chapter : la edición enfocada en los vinos a granel . Durante tres días, 25 compradores de vino de distintas partes del mundo se reunirán con representantes de 50 bodegas argentinas para compartir degustaciones, rondas de negocios y visitas a establecimientos productivos .

Esta es la verdadera razón por la que las botellas de vino tienen un hueco en la base

El encuentro es organizado por Vinexposium, ProMendoza y el Gobierno de Mendoza , con el apoyo de la Cámara Argentina de Vino a Granel . Se trata del segundo año consecutivo en que la provincia es sede de una actividad desarrollada por la franquicia de negocios vitivinícolas.

En 2025, recordó Patricia Gimenez, gerente de ProMendoza , la primera Vinexpo Explorer significó la llegada de 80 compradores internacionales, de los que un 85% no conocía Mendoza, pese a que venden vinos argentinos. Entonces, tuvieron la oportunidad de conocer 150 bodegas que elaboran vino fraccionado.

“Realmente, se fueron sorprendidos de la calidad de las bodegas y de los vinos. Si miran los números del INV de exportaciones de este año, ya se ve un aumento”, indicó. Y lo atribuyó, en parte, a que el comprador conoce el lugar, la gente, la forma de trabajo y eso genera una relación de confianza que favorece los negocios.

Diversidad exportadora de Mendoza

En la apertura del encuentro, en la Bolsa de Comercio de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo manifestó: “Nos honra volver a ser anfitriones de este encuentro internacional y hacerlo con una edición dedicada exclusivamente al vino a granel, un segmento que ofrece grandes oportunidades para la vitivinicultura argentina”. Y resaltó que Mendoza es la primera región del mundo elegida por segunda vez como sede de un evento de Vinexposium.

Mencionó que la provincia tiene unas 700 empresas que exportan a más de 100 países, lo que habla de una matriz exportadora diversificada. Además, de que se trata, en el caso del vino, de un producto de alto valor agregado. En esta línea, celebró a las industrias que “han sostenido la exportación en momentos cambiantes de nuestra macroeconomía, con muchísima inestabilidad e incertidumbre para mantener esos mercados”.

“El objetivo de nuestro Gobierno, a través de ProMendoza es simple y concreto: que se hagan negocios, que estos encuentros se traduzcan en nuevas relaciones comerciales, nuevos mercados y más oportunidades para quienes producen, invierten y generan empleo”, cerró Cornejo.

Alfredo Cornejo Vinexpo Explorer

Crecimiento de las exportaciones de vino a granel

Esta feria de vinos a granel se realiza en un momento favorable para el sector de vinos a granel. En el acumulado de enero a mayo de 2026, las exportaciones de vino crecieron un 15% en volumen, según los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con respecto al mismo periodo de 2025.

Dentro de ese total, las ventas al exterior de vino sin fraccionar tuvieron un aumento del 61,9% y si bien estuvo en parte impulsado por los genéricos -que treparon un 265%-, los varietales también ganaron participación (+43%).

José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel, expresó que varios de estos importadores buscan vino para grandes cadenas y que hay compradores de vinos de media y alta gama. “Nuestros exportadores de todo el país mostrarán vinos genéricos y varietales ‘entry level’, premium y súper premium de todo tipo, incluso orgánicos y kosher”, detalló.

Asimismo, manifestó que, por el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, el vino a granel ingresa con una baja marcada de aranceles, que pasó de 9,90 euros a 7,92 euros cada 100 litros. “A partir del 1 de enero del 2027 bajará otro 20% y en 4 años el arancel del vino a granel quedará en 0. Es algo muy importante que vamos a transmitir a nuestros importadores”, detalló Bartolucci.

Vinexpo Explorer 2

Cómo se desarrolla la feria

De Vinexpo Explorer The Bulk Wine Chapter participan bodegas exportadoras de Mendoza, San Juan y La Rioja, y compradores de Inglaterra, Emiratos Arabes, Holanda, España, Francia, Dinamarca, China, Eslovenia, Bielorrusia, Japón, Estados Unidos, Alemania y Bahamas (al menos la mitad de ellos viene por primera vez a Argentina).

Después de la apertura en la Bolsa de Comercio de Mendoza, los visitantes fueron llevados a conocer la Ciudad y el Parque General San Martín. Pero mañana, las actividades se trasladan a San Martín, ya que la zona Este es donde se concentran los viñedos y los establecimientos elaboradores de vino a granel.

En el Centro de Congresos de ese departamento habrá durante los tres días una “Silent Tasting Room”: sala en donde los importadores podrán degustar “en silencio” los vinos de todas las empresas inscriptas, obteniendo la información de sus respectivas fichas técnicas.

De esa degustación, detallaron desde la Cámara Argentina de Vinos a Granel, surgirán reuniones de negocios, que se realizarán el miércoles. Todo finalizará con un almuerzo en Centro de Congresos de San Martín y una cena de gala en Lomas de Malbec (en Ugarteche).

Patricia Giménez resaltó que, a diferencia de lo que sucedió el año pasado con los vinos embotellados -que para exportarlos hay que llegar con una etiqueta y poder certificarla en el país de destino-, con los graneles se espera que la mayoría de los importadores se vaya de Mendoza con la compra cerrada.