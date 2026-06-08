Inflación: salió el dato que observa el gobierno de Milei y anticipa una buena noticia

Se ratifica la tendencia a la desaceleración en el índice inflacionario, según el IPC de CABA. El jueves se conocerá el dato nacional del Indec.

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%, acumulando así un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPC BA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDECBA/status/2063984616172572966?s=20&partner=&hide_thread=false En el mes de mayo, el IPC de la Ciudad (#IPCBA) registró un incremento de 2,1%. En los primeros cinco meses del año acumuló una suba de 14,0%. La trayectoria interanual se ubicó en 33,1%.



Informe completo en: https://t.co/2L5fugtLUU#IDECBA#Inflación pic.twitter.com/mGxcZebJV7 — Instituto de Estadística y Censos IDECBA (@IDECBA) June 8, 2026

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: "Alimentos y bebidas no alcohólicas", "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", "Salud y Educación", que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.