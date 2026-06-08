8 de junio de 2026 - 11:36

Inflación: salió el dato que observa el gobierno de Milei y anticipa una buena noticia

Se ratifica la tendencia a la desaceleración en el índice inflacionario, según el IPC de CABA. El jueves se conocerá el dato nacional del Indec.

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%
La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La inflación de mayo en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%, acumulando así un avance del 14% en lo que va del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (Idecba).

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De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPC BA) registró una variación interanual del 33,1% en el quinto mes del año, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril.

La inflación en territorio porteño bajó en mayo 0,4 puntos porcentuales frente a abril (2,5%), continuando la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC desde el mes pasado, cuando descendió del 3%.

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El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de mayo respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: "Alimentos y bebidas no alcohólicas", "Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles", "Salud y Educación", que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General.

La desaceleración de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este jueves 11 de junio, que se espera que se ubique por debajo del 2,5%, según estiman las consultoras privadas.

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