Desaceleró la inflación mayorista: registró una suba de 1,1% en junio y acumuló 33,7% en 12 meses

La inflación mayorista de junio se desaceleró al 1,1% y arrojó una variación del 33,7% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Luis Caputo celebró el dato de la inflación de junio de 1,9%: "Es la más baja en 10 meses"

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El aumento en el índice de precios internos al por mayor (IPIM) estuvo explicado por la suba de 1% en “Productos nacionales” y 2,3% en “Productos importados”.

En el acumulado del año, la inflación mayorista subió 15,6% contra el mismo período (enero-junio) de 2025.

De esta manera, el IPIM sigue en el sendero de la baja y entabla su segundo mes consecutivo con una desaceleración: mayo (2,5%) y junio (1,1%).

El indec dio a conocer los datos de Inflación mayorista de junio 2026

A su vez, quedó por debajo de la inflación minorista, la cual se ubicó en 1,9% e hizo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumule un alza de 33,5% interanual.

Análisis de Productos Nacionales: El Peso de Cada Sector

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia fueron “Sustancias y productos químicos” (0,26 p.p.); “Productos agropecuarios” (0,23 p.p.); “Productos refinados del petróleo” (0,19 p.p.); y “Energía eléctrica” (0,13 p.p.); compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,56 p.p.).

En cuanto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB), el nivel general mostró un ascenso de 1,1% en junio como consecuencia del incremento en los “Productos nacionales” (1,1%) y “Productos importados” (2,2%).

Al igual que los dos anteriores, el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) fue de 1,1% debido a la disminución de 0,6% en los “Productos primarios” y el aumento de 1,8% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

En ese sentido, el presidente Javier Milei felicitó a su ministro de Economía, Luis Caputo, y lo calificó como “el mejor de todos los tiempos, por lejos”.