ARCA actualizó las escalas para monotributistas: quiénes deberán recategorizarse

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a aplicar desde mayo una serie de modificaciones que impactan sobre monotributistas, contribuyentes y empresas. Entre los principales cambios aparecen la actualización de las escalas del Monotributo , nuevos mecanismos de fiscalización digital y medidas vinculadas al comercio exterior.

ARCA podrá bloquear todas las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de estos contribuyentes

La recaudación creció en mayo y cortó una racha de nueve meses de caídas

Las disposiciones redefinen aspectos centrales del sistema tributario y obligan a miles de contribuyentes a revisar su situación fiscal. Además del incremento en los topes de facturación, ARCA incorporó herramientas tecnológicas para monitorear movimientos financieros y operaciones electrónicas en tiempo real.

La ARCA aplicó una actualización del 14,29% sobre las escalas del Monotributo tomando como referencia la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2025. El cambio impacta directamente sobre los límites de facturación anual y también sobre el valor mensual de las cuotas que deben pagar los monotributistas.

Con los nuevos parámetros, la categoría más baja ya permite ingresos superiores a los $10 millones anuales , mientras que las categorías más altas superan los $100 millones de facturación por año. Esto modifica la situación de miles de contribuyentes dentro del régimen simplificado y obliga a revisar si corresponde realizar una recategorización.

La actualización busca evitar que la inflación empuje a contribuyentes fuera del Monotributo por una cuestión exclusivamente nominal. Sin embargo, el incremento de escalas también viene acompañado por una suba en las cuotas mensuales, lo que genera un mayor costo para quienes permanecen dentro del sistema.

Además, quienes superen los nuevos límites establecidos deberán cambiar de categoría. En algunos casos, esto podría representar una carga tributaria más elevada y nuevas obligaciones fiscales.

En paralelo, ARCA avanzó con nuevos controles sobre operaciones digitales y movimientos financieros electrónicos. El organismo comenzó a utilizar sistemas de análisis y cruce de información provenientes de bancos, billeteras virtuales y consumos registrados para detectar diferencias entre ingresos declarados y actividad económica real.

El nuevo esquema de fiscalización pone el foco especialmente sobre transferencias bancarias, operaciones digitales y movimientos realizados a través de plataformas electrónicas. A diferencia de los controles tradicionales, ahora el monitoreo será mucho más rápido y permanente.

Importaciones, controles digitales y los otros cambios que empezaron a regir con ARCA

Otra de las modificaciones implementadas desde el 1° de mayo es el régimen de Resoluciones Anticipadas de Origen, una herramienta que introduce cambios importantes para las operaciones de comercio exterior.

Importación: los productos de Shein y Temu crecen 237% en el año También habrá mayores controles sobre transferencias y billeteras virtuales.

A través de este sistema, los importadores podrán conocer de manera anticipada cuál será el criterio utilizado por la aduana para determinar el origen de los productos. Esto permitirá prever condiciones impositivas, requisitos regulatorios y posibles costos vinculados a cada operación de importación.

La medida apunta además a simplificar procedimientos administrativos y reducir tiempos de gestión para las empresas que trabajan con mercadería importada. El nuevo esquema también busca adaptar el funcionamiento local a estándares internacionales utilizados en comercio exterior.

Con estas medidas, ARCA avanza sobre dos frentes al mismo tiempo, por un lado, actualiza escalas y parámetros tributarios para acompañar la inflación; por otro, profundiza los controles sobre operaciones digitales y movimientos financieros en un contexto donde gran parte de la actividad económica se realiza de manera electrónica.