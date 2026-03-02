Mendoza, entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo

El turismo enológico gana protagonismo a nivel global y Mendoza vuelve a posicionarse en el centro de la escena. La provincia fue elegida entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo por Booking.com , en un relevamiento que refleja cómo el vino se consolida como un factor clave a la hora de definir destinos de viaje.

El informe revela además que el 43% de los viajeros argentinos manifiesta interés en probar nuevos vinos durante sus próximas vacaciones, una tendencia que refuerza el atractivo de los destinos que combinan bodegas, gastronomía, paisajes y experiencias culturales.

Con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, Mendoza se afirma como el principal destino vitivinícola de Sudamérica y como capital mundial del Malbec . La provincia concentra más de 1.500 bodegas, que abarcan desde pequeños emprendimientos boutique hasta fincas de prestigio internacional, todas vinculadas a la elaboración del varietal insignia argentino.

La experiencia mendocina va mucho más allá de la degustación. Los visitantes pueden recorrer viñedos de montaña, explorar cavas históricas y participar en propuestas inmersivas que combinan vino, gastronomía y naturaleza . A esto se suma la Fiesta Nacional de la Vendimia , que se celebra cada año a comienzos de marzo y constituye uno de los eventos culturales más relevantes del país.

La oferta se completa con actividades de turismo aventura —como rafting y trekking en alta montaña—, paisajes dominados por el Aconcagua y circuitos de termas naturales que refuerzan el perfil de Mendoza como destino integral.

De Napa a Burdeos: los grandes clásicos del vino mundial

Junto a Mendoza, el ranking incluye a Napa Valley, uno de los valles vitivinícolas más reconocidos de Estados Unidos, famoso por sus Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Chardonnay. Ubicado a pocos kilómetros de San Francisco, combina más de 400 bodegas con una sólida propuesta gastronómica y hotelera.

También figura Barossa Valley, en Australia, una región histórica reconocida por sus viñedos centenarios y su Shiraz intenso, donde conviven productores artesanales, pueblos agrícolas y una fuerte identidad cultural.

El listado se completa con Burdeos, en el suroeste de Francia, emblema del vino europeo. Sus castillos, bodegas y museos —como la Cité du Vin— convierten a la región en un punto de referencia mundial para el enoturismo.

Sudáfrica y el auge de las experiencias boutique

El quinto destino destacado es Franschhoek, en el Cabo Occidental de Sudáfrica. A una hora de Ciudad del Cabo, esta localidad se distingue por sus bodegas boutique, restaurantes de cocina farm-to-table y una propuesta que combina tradición enológica con una fuerte identidad gastronómica.

Según el relevamiento de Booking.com, el crecimiento del turismo del vino responde a una búsqueda de experiencias auténticas, ligadas a la cultura local y al paisaje. En ese escenario, Mendoza no solo compite de igual a igual con los grandes polos vitivinícolas del mundo, sino que consolida su perfil como uno de los destinos más atractivos para los viajeros que eligen descubrir un lugar a través de sus vinos.