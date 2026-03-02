2 de marzo de 2026 - 16:43

Mendoza, entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo

La provincia fue seleccionada por Booking.com junto a destinos emblemáticos de Estados Unidos, Australia, Francia y Sudáfrica.

Mendoza fue elegida por la plataforma de turismo Booking.com como una de las cinco regiones vitivinícolas destacadas en el mundo

Mendoza fue elegida por la plataforma de turismo Booking.com como una de las cinco regiones vitivinícolas destacadas en el mundo

El turismo enológico gana protagonismo a nivel global y Mendoza vuelve a posicionarse en el centro de la escena. La provincia fue elegida entre las cinco regiones vitivinícolas más destacadas del mundo por Booking.com, en un relevamiento que refleja cómo el vino se consolida como un factor clave a la hora de definir destinos de viaje.

El informe revela además que el 43% de los viajeros argentinos manifiesta interés en probar nuevos vinos durante sus próximas vacaciones, una tendencia que refuerza el atractivo de los destinos que combinan bodegas, gastronomía, paisajes y experiencias culturales.

Mendoza, puerta de entrada al turismo del vino en Sudamérica

Con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, Mendoza se afirma como el principal destino vitivinícola de Sudamérica y como capital mundial del Malbec. La provincia concentra más de 1.500 bodegas, que abarcan desde pequeños emprendimientos boutique hasta fincas de prestigio internacional, todas vinculadas a la elaboración del varietal insignia argentino.

La experiencia mendocina va mucho más allá de la degustación. Los visitantes pueden recorrer viñedos de montaña, explorar cavas históricas y participar en propuestas inmersivas que combinan vino, gastronomía y naturaleza. A esto se suma la Fiesta Nacional de la Vendimia, que se celebra cada año a comienzos de marzo y constituye uno de los eventos culturales más relevantes del país.

La oferta se completa con actividades de turismo aventura —como rafting y trekking en alta montaña—, paisajes dominados por el Aconcagua y circuitos de termas naturales que refuerzan el perfil de Mendoza como destino integral.

De Napa a Burdeos: los grandes clásicos del vino mundial

Junto a Mendoza, el ranking incluye a Napa Valley, uno de los valles vitivinícolas más reconocidos de Estados Unidos, famoso por sus Cabernet Sauvignon, Pinot Noir y Chardonnay. Ubicado a pocos kilómetros de San Francisco, combina más de 400 bodegas con una sólida propuesta gastronómica y hotelera.

También figura Barossa Valley, en Australia, una región histórica reconocida por sus viñedos centenarios y su Shiraz intenso, donde conviven productores artesanales, pueblos agrícolas y una fuerte identidad cultural.

El listado se completa con Burdeos, en el suroeste de Francia, emblema del vino europeo. Sus castillos, bodegas y museos —como la Cité du Vin— convierten a la región en un punto de referencia mundial para el enoturismo.

Sudáfrica y el auge de las experiencias boutique

El quinto destino destacado es Franschhoek, en el Cabo Occidental de Sudáfrica. A una hora de Ciudad del Cabo, esta localidad se distingue por sus bodegas boutique, restaurantes de cocina farm-to-table y una propuesta que combina tradición enológica con una fuerte identidad gastronómica.

Según el relevamiento de Booking.com, el crecimiento del turismo del vino responde a una búsqueda de experiencias auténticas, ligadas a la cultura local y al paisaje. En ese escenario, Mendoza no solo compite de igual a igual con los grandes polos vitivinícolas del mundo, sino que consolida su perfil como uno de los destinos más atractivos para los viajeros que eligen descubrir un lugar a través de sus vinos.

