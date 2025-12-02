2 de diciembre de 2025 - 13:31

Cómo usar la IA para planificar las vacaciones: gastos, actividades y claves para las mejores respuestas

Herramientas como Google Gemini y ChatGPT pueden ayudar a organizar viajes personalizados. Alojamientos, restaurantes e itinerarios pueden armarse con la IA.

1 de cada 4 argentinos utiliza IA para planificar sus viajes.

1 de cada 4 argentinos utiliza IA para planificar sus viajes.

Foto:

Imagen ilustrativa realizada con IA
Por Bernarda García Centurión

La Inteligencia Artificial se ha convertido en una aliada cada vez más útil a la hora de planificar viajes. No solo permite conocer los lugares, actividades y atracciones más importantes de un destino, sino que también puede crear itinerarios personalizados, recomendar alojamientos y ofrecer información actualizada en segundos. Hoy, organizar unas vacaciones desde cero es mucho más simple.

En Brasil, cada vez más argentinos usan Pix para pagar sin efectivo y evitar comisiones altas.

Pagar en Brasil con pesos y Pix: la guía para elegir la mejor app y ahorrar en tus vacaciones

Por Melisa Sbrocco
Avanza el proyecto oficial de reforma laboral

El proyecto oficial de reforma laboral redefine licencias, vacaciones e indemnizaciones

Por Redacción Política

Plataformas como Google Gemini y ChatGPT permiten obtener una planificación precisa y adaptada a cada persona. Comparar las respuestas de distintos modelos también puede ser una buena estrategia para obtener una guía más completa y ajustada a las necesidades del viajero.

Las playas de la costa argentina han estado repletas de gente disfrutando las vacaciones. Imagen ilustrativa
Cómo ayudar a armar las vacaciones con IA

Un estudio de Booking.com realizado a nivel nacional confirmó que 1 de cada 4 argentinos ya utiliza IA para elegir su destino turístico y planificar sus viajes. Pero para que el resultado sea realmente eficaz, es fundamental aportar ciertos datos clave: las fechas aproximadas del viaje o, al menos, el mes o la estación; el destino elegido o las preferencias generales (playa, ciudad, naturaleza o viaje internacional); el presupuesto disponible; y el estilo del viaje que se busca (relajación, aventura, turismo cultural, gastronomía o una combinación de todos estos elementos).

¿Cuál es el secreto para dejar de trabajar antes de los 40 años? Esto respondió la inteligencia artificial (Imagen ilustrativa / Web)
También existen herramientas especializadas pensadas exclusivamente para el turismo y la organización automática de itinerarios. Algunos asistentes conversacionales como Layla o GuideGeek funcionan como guías de viaje 24/7. También hay generadores de itinerarios como Ixigo, Vooyai o iPlan.ai, que permiten recibir rutas diarias detalladas; y aplicaciones como Hopper, que analizan tendencias de precios y avisan cuál es el mejor momento para reservar vuelos o alojamientos y así ahorrar dinero.

Las claves para organizar un viaje con IA

La IA puede ayudar para comenzar a planificar el viaje. Se le puede pedir sugerencias rápidas y consultas como “Lugares que no te podés perder de conocer en Bariloche” ofrecen un bosquejo de itinerario para empezar a organizar.

También sirve para crear planes día por día. Estas herramientas pueden armar una agenda completa, con indicaciones sobre cómo moverse, dónde comer, cuánto tiempo dedicar a cada actividad y qué lugares encajan mejor con las preferencias de cada persona.

Si le indica cuántos días se irá, el clima esperado y el tipo de actividades que se realizarán, la IA prepara una lista de cosas esenciales para llevar en el equipaje. Por ejemplo: “Qué llevar para un viaje de 6 días a Pinamar en enero”.

ChatGPT permite que los usuarios interactúen con el documento
Estos modelos pueden ofrecer recomendaciones gastronómicas y orientar sobre sitios para comer, mercados, platos típicos y experiencias culinarias adaptadas a cada viajero.

Se les puede solicitar varias versiones del itinerario como “una versión más económica”, “una versión gastronómica” o “un itinerario más relajado” lo que permite comparar opciones y elegir la más conveniente.

Aplicaciones como Hopper analizan variaciones de precios y emiten una alerta cuándo es más conveniente comprar vuelos o reservar alojamiento para pagar menos.

Cuánto sale pasar las vacaciones en un crucer, imagen ilustrativa.
Es importante ajustar el nivel de detalle: cuanta más información se le de a la IA (presupuesto, intereses, ritmo de viaje, movilidad, edades de quienes viajan), más precisas serán las propuestas.

ChatGPT o Gemini pueden brindar recomendaciones sobre recorridos optimizados para aprovechar mejor el tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.

