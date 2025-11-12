Pagar en Brasil con pesos y Pix: la guía para elegir la mejor app y ahorrar en tus vacaciones

El interés por vacacionar en el exterior no se detiene, y Brasil sigue siendo el destino más buscado por los argentinos para el verano. Sin embargo, la fuerte devaluación del peso encarece los gastos fuera del país, por lo que elegir la forma de pago adecuada puede marcar una gran diferencia en el presupuesto.

Horror: un hombre asesinó a su pareja embarazada de 8 meses y luego se quitó la vida

En ese escenario, Pix , el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, surge como una alternativa eficiente y cada vez más elegida. Gracias a su adopción por distintas billeteras digitales argentinas, permite pagar en reales sin necesidad de llevar efectivo ni asumir los altos recargos de las tarjetas internacionales y con convertibilidad al real en el momento.

Para quienes planean cruzar la frontera y disfrutar de las playas del sur brasileño, Florianópolis vuelve a ser uno de los puntos más elegidos. Según datos de Turismo City , los pasajes aéreos muestran una marcada diferencia según el punto de partida y la época del año:

Diciembre 2025: desde $443.000

Enero 2026: desde $482.000

Febrero 2026: desde $407.000

Marzo 2026: desde $398.000

Vuelos florianopolis mendoza Vuelos de Mendoza a Florianópolis. Captura Turismo City

Estos valores reflejan las opciones más económicas disponibles al momento y pueden modificarse según la fecha elegida y la anticipación con la que se compre el pasaje. Pagar en dólares también puede ser una alternativa más conveniente, ya que permite evitar el recargo impositivo por consumos en moneda extranjera y reducir el costo total del viaje.

Por otro lado, para los mendocinos, una opción práctica es adquirir el vuelo desde Buenos Aires y sumar un tramo interno que conecte con las fechas elegidas, lo que en muchos casos puede abaratar el traslado.

Cómo conseguir el mejor cambio para pagar con Pix

Desde su lanzamiento en noviembre de 2020, el sistema Pix revolucionó las finanzas en Brasil. Desarrollado por el Banco Central de Brasil, permite realizar transferencias y pagos instantáneos todos los días del año, sin costos adicionales. Para los argentinos que viajan, esto significa que se pueden hacer pagos en comercios, restaurantes o alojamientos sin depender de tarjetas internacionales y con cotizaciones más competitivas que las del mercado informal.

En los últimos meses, cada vez más billeteras digitales argentinas incorporaron la opción de pagar o transferir mediante Pix. Entre las más utilizadas se encuentran: Dolarapp, Belo, Lemon, Fiwind, Cocos, Satoshi Tango, Prex, entre otras.

El sitio comparapix.ar permite comparar en tiempo real los tipos de cambio que ofrecen estas apps, una herramienta útil para quienes buscan aprovechar el mejor valor al momento de pagar en reales. Según las cotizaciones actuales:

Dolarapp: R$1 = $279,64

Astropay: R$1 = $282,09

Cocos: R$1 = $282,66

Prex: R$1 = $283,18

Satoshi Tango: R$1 = $283,52

Plus: R$1 = $286,34

Decrypto: R$1 = $287,29

Fiwind: R$1 = $288,24 / R$1 = $268,73 para cobrar

Belo: R$1 = $290,33 / R$1 = $271,67 para cobrar

Lemon: R$1 = $290,70

Compara Pix Cotizaciones del real en vivo con Compara Pix. Captura Compara Pix

La diferencia de cotización entre plataformas puede ser significativa, por lo que muchos viajeros optan por tener más de una app instalada para elegir la que mejor pague en el momento. Además, usar Pix evita las comisiones por conversión de divisas y agiliza los pagos en miles de comercios brasileños, desde grandes cadenas hasta puestos callejeros.

Cada viajero puede elegir qué billetera digital usar en Brasil, aunque hay varios aspectos que conviene tener en cuenta antes de pagar con Pix. En muchos comercios no aceptan todas las apps, por ejemplo, algunos no reciben pagos con AstroPay y otros solo operan con Cocos, especialmente en grandes cadenas de retail.

También es importante contar con conexión a internet para poder consultar la cotización del momento y transferir desde tu cuenta en pesos hacia la billetera que vas a utilizar para pagar con Pix.

El proceso es sencillo y se realiza escaneando un código QR o haciendo una transferencia con un número de teléfono. Además, muchas de estas plataformas exigen que la cuenta desde la que se envían los pesos esté a nombre del mismo titular, de lo contrario el dinero no se acredita, como ocurre en el caso de Cocos.