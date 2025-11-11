Vuelve el reintegro con MODO y BNA+: cómo aprovechar $72.000 en supermercados y mayoristas

El Banco Nación relanzó una promoción que permite obtener un reintegro del 30% en compras realizadas en supermercados y mayoristas adheridos , tanto de forma presencial como online.

El beneficio se activa al pagar con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA a través de la app MODO BNA+ , y estará disponible todos los miércoles hasta el 30 de noviembre de 2025 .

El tope de ahorro es de $12.000 por persona cada miércoles , lo que permite alcanzar $36.000 en devoluciones durante el mes . En el caso de grupos familiares que utilicen dos cuentas, el beneficio puede llegar hasta $72.000 , representando un importante alivio para quienes buscan reducir el impacto de las compras semanales.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) informó que la promoción del 30% de reintegro aplica en “ todos los comercios adheridos del país, tanto en tiendas físicas como online ”, siempre que el pago se realice exclusivamente mediante MODO BNA+ , escaneando el código QR y seleccionando las tarjetas participantes.

Según el comunicado oficial, “el tope de reintegro es de $12.000 por cliente (considerando su CUIT) por miércoles y se acreditará dentro de los 30 días posteriores a la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+”.

Clientes del Banco Nación pueden recuperar parte de sus gastos semanales pagando con MODO BNA+.

Entre las cadenas nacionales que participan se encuentran DIA Online, La Coope en Casa, Alvear, Chango Más, Toledo, The Food Market y Cordiez, donde el beneficio se aplica tanto en compras presenciales como en las realizadas desde sus plataformas digitales.

En la provincia de Mendoza, los consumidores podrán acceder al descuento en una amplia red de comercios adheridos, incluyendo:

Átomo (Palmira, Junín, Maipú, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, San José y Mendoza capital).

Carrefour (Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén, Maipú y Las Heras).

Vea (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras y Ciudad de Mendoza).

Makro (Rodríguez Peña 709, Godoy Cruz).

Jumbo (San Martín 6279, Luján de Cuyo, y Balcarce 735, Mendoza).

Coto (Videla Correas 628, Mendoza capital).

Super A (Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Ciudad).

Granja Benedetti (Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Mendoza).

Carnes Rizzo (Guaymallén, Godoy Cruz y Luján de Cuyo).

Frigorífico Stella (Maipú, Carrodilla y Godoy Cruz).

Vaca Negra (Guaymallén, Mendoza y Luján de Cuyo).

Tiento (Acceso Sur, Luján de Cuyo).

Hiper Libertad (Godoy Cruz).

Yaguar (Avenida Rodríguez Peña 2053, Godoy Cruz).

Blow Max (Guaymallén y Mendoza capital).

Cómo aprovechar al máximo el beneficio y alcanzar los $72.000

Para alcanzar el tope máximo de reintegro, los usuarios deben realizar sus compras todos los miércoles del período vigente y pagar en un solo pago con tarjeta de crédito del BNA a través de MODO BNA+. El descuento se aplica automáticamente y el monto devuelto se acredita dentro de los 30 días posteriores.

El tope semanal de $12.000 se obtiene al realizar compras de aproximadamente $40.000 cada miércoles, ya que el beneficio representa el 30% del total gastado.

Compras en supemercados con ahorro de $4.000. Imagen ilustrativa. Con dos titulares por familia, el reintegro total puede llegar a $72.000 hasta fines de noviembre.

De esta forma, una persona que aproveche las cuatro jornadas del mes puede acumular $36.000 en devoluciones, mientras que dos titulares dentro de un grupo familiar pueden alcanzar hasta $72.000 de ahorro total.

El beneficio se encuentra disponible para compras presenciales y online en todos los comercios adheridos del país, sin importar la provincia. Es importante recordar que no aplica para pagos con saldo en cuenta, solo para tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación registradas en MODO BNA+.

Esta medida se presenta como una oportunidad concreta para reducir los gastos mensuales en productos esenciales, especialmente en un contexto económico donde cada reintegro cuenta.