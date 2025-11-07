7 de noviembre de 2025 - 23:15

ARCA subasta bicicletas mountain bike desde $50.000: cómo anotarse

La subasta se realizará de forma online a través del portal Subastas Banco Ciudad y podrán participar todas las personas mayores de edad.

El ARCA realizará una subasta de bicicletas que fueron secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA) a precios desde $50.000.&nbsp;

El próximo 20 de noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta pública de forma online, donde se rematarán cerca de una veintena de bicicletas mountain bike, a partir de los $50.000, que fueron secuestradas por la Dirección General de Aduanas (DGA).

El lote principal está compuesto por bicicletas de montaña de distintas marcas y modelos. Gran parte de la mercadería corresponde a rodados de gama media y alta, incautadas por irregularidades en su ingreso al país.

La medida quedó oficializada a través de la Disposición 78/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Nación.

Según el texto publicado, se autoriza “la venta total de las mercaderías (...) en el estado en que se encuentran y exhiben con la debida antelación, y bajo modalidad electrónica, de acuerdo al valor base y con las observaciones que en cada caso se indican”.

Esto significa que las bicicletas serán rematadas en su condición actual, sin que se realicen modificaciones ni reparaciones previas a la venta. Los interesados podrán consultar el listado completo de modelos y precios base antes de la fecha del evento. Además, los compradores deben tener en cuenta que las mercaderías se rematarán en el estado en que se encuentran, sin posibilidad de reclamos por defectos o deterioros no advertidos.

Cómo anotarse en la subasta

La subasta se lleva a cabo a través del portal digital Subastas Banco Ciudad . En el sitio, estarán disponibles los términos y condiciones, junto con el catálogo completo de las bicicletas y demás mercaderías incluidas en el anexo de la disposición.

Cabe destacar que, todavía hay tiempo para incribirse a la subasta que se realizará el próximo jueves 13 de noviembre que incluye parlantes, Playstation y estéreos para auto desde $15.000. El tiempo límite para anotarse es el 11 de noviembre.

