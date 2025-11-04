ARCA subasta parlantes, Playstation y estéreos para auto desde $ 15.000: cómo anotarse

El próximo jueves 13 de noviembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) realizará una subasta pública de forma online, donde se rematarán equipos tecnológicos con precios desde los $15.000.

La subasta se realizará a través del portal Subastas Banco Ciudad a partir de las 11 y hasta las 12:05. Los lotes se encuentran almacenados en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde habrá una exhibición presencial el próximo 4 y 5 de noviembre en calle Estrada 4, en los horarios de 9 a 12.