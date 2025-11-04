4 de noviembre de 2025 - 21:18

ARCA subasta parlantes, Playstation y estéreos para auto desde $ 15.000: cómo anotarse

La subasta se realizará de forma online a través del portal Subastas Banco Ciudad.

Los Andes
El próximo jueves 13 de noviembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) realizará una subasta pública de forma online, donde se rematarán equipos tecnológicos con precios desde los $15.000.

La subasta se realizará a través del portal Subastas Banco Ciudad a partir de las 11 y hasta las 12:05. Los lotes se encuentran almacenados en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, donde habrá una exhibición presencial el próximo 4 y 5 de noviembre en calle Estrada 4, en los horarios de 9 a 12.

Además, hay tiempo de inscribirse hasta el 11 de noviembre a las 11.

Los lotes destacados

  • Treinta (30) parlantes marca JBL (precio base $35.000 / garantía $3500).
  • Un (1) equipo de audio portátil marca Longstar sin caja (precio base $15.000 / garantía $1500).
  • 25 artículos Sony, 19 PlayStation 4 y cuatro joysticks para PlayStation 4 (precio base $96.000 / garantía $9600).
  • 3434 dispositivos de almacenamiento (precio base $264.000 / garantía $26.400).
  • 49 estéreos para auto, marca Pioneer y Booster (precio base $40.551 / garantía $4055,10).
  • 43 adaptadores para televisor, marca Apple y Google (precio base $35.000 / garantía $3.500).
