28 de octubre de 2025 - 13:49

ARCA actualizó el Impuesto a las Ganancias: cuánto deberá pagar un soltero sin hijos

ARCA actualizó las deducciones y escalas del Impuesto a las Ganancias. Desde noviembre cambian los montos según salario y situación familiar.

La actualización de ARCA eleva el piso de Ganancias y redefine quiénes comenzarán a tributar en 2025.

La actualización de ARCA eleva el piso de Ganancias y redefine quiénes comenzarán a tributar en 2025.

Foto:

Freepik
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

La Resolución General 5778/2025 de ARCA redefine los anticipos del Impuesto a las Ganancias con criterios más flexibles.

ARCA modifica el anticipo del Impuesto a las Ganancias: nuevos umbrales y actualización automática

Por Redacción Economía
El régimen incluye subsidios, 100% de exención impositiva y previsional, y 50% de bonificación en la obra social.

Monotributo Social: cómo darse de alta en ARCA y sus beneficios

Por Redacción Economía

La medida implica un aumento del 15,10% en las deducciones personales y en las escalas progresivas, en línea con la inflación registrada durante los primeros seis meses del año.

Con esta modificación, el organismo busca ajustar los valores del tributo al contexto económico actual, garantizando que los incrementos salariales no generen una carga impositiva desproporcionada.

ARCA
Los nuevos montos del impuesto impactar&aacute;n en los sueldos de trabajadores solteros y con familia.

Los nuevos montos del impuesto impactarán en los sueldos de trabajadores solteros y con familia.

El cambio impactará de manera directa en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, especialmente en los casos de solteros sin hijos, uno de los grupos más representativos dentro del esquema de Ganancias.

Impuesto a las Ganancias: a qué solteros sin hijos alcanzan

De acuerdo con la información oficial difundida por ARCA, las deducciones personales y las escalas del impuesto se incrementan un 15,10%, lo que redefine los umbrales salariales a partir de los cuales los trabajadores comenzarán a tributar.

La autoridad fiscal ratificó que la Ganancia No Imponible se eleva a $4.211.886,94 y la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia asciende a $20.217.057,35. A partir de noviembre de 2025, los nuevos montos mínimos de ingreso para quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias serán los siguientes:

  • Soltero sin hijos: ingreso neto mínimo de $2.360.180 (equivalente a un bruto de $2.843.590).

  • Casado con dos hijos: ingreso neto mínimo de $3.129.967 (bruto equivalente de $3.771.045).

  • Soltero con un hijo: ingreso neto mínimo de $2.553.451 (bruto equivalente de $3.076.447).

Pesos argentinos y billetes para salarios y sueldos
Con la suba del 15,10%, el organismo busca mantener la progresividad del sistema frente a la inflaci&oacute;n.

Con la suba del 15,10%, el organismo busca mantener la progresividad del sistema frente a la inflación.

Desde el organismo remarcaron que “estas modificaciones garantizan que el impuesto acompañe la evolución del poder adquisitivo y mantenga la progresividad del sistema”. Además, explicaron que “los valores actualizados tendrán plena vigencia para las liquidaciones y retenciones que se realicen a partir de noviembre de 2025”, permitiendo que los empleadores apliquen los nuevos parámetros en los próximos recibos de sueldo.

Qué deducciones pueden aplicarse para reducir el monto a pagar

Los contribuyentes alcanzados por el impuesto podrán aprovechar distintas deducciones para disminuir el monto final a abonar. Entre las más relevantes, ARCA contempla:

  • Aportes obligatorios: obra social y contribuciones jubilatorias.

  • Intereses de créditos hipotecarios: aplicables a la compra o construcción de vivienda.

  • Alquiler de vivienda: deducible dentro de los topes establecidos por la ley.

  • Seguros de vida y de retiro: con límites determinados por la normativa vigente.

  • Donaciones: a entidades de bien público reconocidas oficialmente.

  • Gastos de educación y guardería: dentro de los topes fijados por la ley.

  • Cuotas médico-asistenciales (medicina prepaga): deducibles hasta un 5% de la ganancia neta.

Estas deducciones resultan claves para quienes tributan, especialmente para los solteros sin hijos, que no pueden aplicar beneficios por cargas familiares.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Cuánto pagan los bancos por un plazo fijo en octubre de 2025

Baja el plazo fijo: cuánto paga cada banco por depósitos de $1.100.000

Por Melisa Sbrocco
La inflación será más alta en octubre

Precios: qué pasó en octubre y qué se espera para noviembre

Abre Decathlon en Argentina: el impresionante regalo que se llevan los primeros clientes

Abre Decathlon en Argentina: el impresionante regalo que se llevan los primeros clientes

Por Redacción Economía
Cada usuario puede recibir hasta $12.000 de reintegro por miércoles usando tarjetas del BNA.

Vuelve el reintegro de $120.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco