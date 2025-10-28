ARCA actualizó el Impuesto a las Ganancias: cuánto deberá pagar un soltero sin hijos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una actualización semestral del Impuesto a las Ganancias , que comenzará a regir desde el segundo semestre de 2025.

La medida implica un aumento del 15,10% en las deducciones personales y en las escalas progresivas , en línea con la inflación registrada durante los primeros seis meses del año.

Con esta modificación, el organismo busca ajustar los valores del tributo al contexto económico actual, garantizando que los incrementos salariales no generen una carga impositiva desproporcionada.

El cambio impactará de manera directa en los salarios de los trabajadores en relación de dependencia , especialmente en los casos de solteros sin hijos , uno de los grupos más representativos dentro del esquema de Ganancias.

De acuerdo con la información oficial difundida por ARCA , las deducciones personales y las escalas del impuesto se incrementan un 15,10% , lo que redefine los umbrales salariales a partir de los cuales los trabajadores comenzarán a tributar.

La autoridad fiscal ratificó que la Ganancia No Imponible se eleva a $4.211.886,94 y la deducción especial para trabajadores en relación de dependencia asciende a $20.217.057,35. A partir de noviembre de 2025, los nuevos montos mínimos de ingreso para quedar alcanzados por el Impuesto a las Ganancias serán los siguientes:

Soltero sin hijos: ingreso neto mínimo de $2.360.180 (equivalente a un bruto de $2.843.590 ).

Casado con dos hijos: ingreso neto mínimo de $3.129.967 (bruto equivalente de $3.771.045 ).

Soltero con un hijo: ingreso neto mínimo de $2.553.451 (bruto equivalente de $3.076.447).

Desde el organismo remarcaron que “estas modificaciones garantizan que el impuesto acompañe la evolución del poder adquisitivo y mantenga la progresividad del sistema”. Además, explicaron que “los valores actualizados tendrán plena vigencia para las liquidaciones y retenciones que se realicen a partir de noviembre de 2025”, permitiendo que los empleadores apliquen los nuevos parámetros en los próximos recibos de sueldo.

Qué deducciones pueden aplicarse para reducir el monto a pagar

Los contribuyentes alcanzados por el impuesto podrán aprovechar distintas deducciones para disminuir el monto final a abonar. Entre las más relevantes, ARCA contempla:

Aportes obligatorios : obra social y contribuciones jubilatorias.

Intereses de créditos hipotecarios : aplicables a la compra o construcción de vivienda.

Alquiler de vivienda : deducible dentro de los topes establecidos por la ley.

Seguros de vida y de retiro : con límites determinados por la normativa vigente.

Donaciones : a entidades de bien público reconocidas oficialmente.

Gastos de educación y guardería : dentro de los topes fijados por la ley.

Cuotas médico-asistenciales (medicina prepaga): deducibles hasta un 5% de la ganancia neta.

Estas deducciones resultan claves para quienes tributan, especialmente para los solteros sin hijos, que no pueden aplicar beneficios por cargas familiares.