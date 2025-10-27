27 de octubre de 2025 - 19:48

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 28 de octubre

Después de las elecciones legislativas, el dólar abrió la semana con una fuerte caída y se mantiene por debajo de los valores récord de la última semana

Los Andes | Redacción Economía
Tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el dólar arrancó la semana en baja y se acomoda en torno a los valores que el mercado considera de equilibrio. La reacción inmediata fue una fuerte caída del tipo de cambio oficial y del paralelo, en medio de un clima de euforia financiera que se trasladó también a las acciones.

Dólar hoy, 27 de octubre

Se desplomó el dólar oficial tras el triunfo de Milei: a cuánto cotizó y cómo seguirá

En Chile también agradecen a Milei por el triunfo electoral: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza

En Chile también agradecen a Milei: Bolsa de Santiago con récord histórico y acciones al alza

Los valores corresponden al precio informado por cada banco al Banco Central al cierre del lunes 27 de octubre, tras la jornada posterior a las elecciones legislativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado días atrás que el Gobierno se sentía “cómodo con un dólar a $1.500”, pero el nuevo escenario político cambió las expectativas.

Ahora el Banco Nación cotiza la divisa muy por debajo de ese nivel y las principales entidades privadas acompañan la tendencia.

Según el relevamiento del Banco Central, el promedio de precios de venta entre los bancos se ubica cerca de los $1.400, mientras que el blue también retrocedió y se mantiene estable en ese rango.

Precio del dólar para el martes 28 de octubre

  • Banco Nación: $1.450

  • Banco Galicia: $1.450

  • Banco ICBC: $1.440

  • Banco BBVA: $1.460

  • Banco Supervielle: $1.404

  • Banco Ciudad: $1.460

  • Banco Patagonia: $1.450

  • Banco Hipotecario: $1.455

  • Banco Santander: $1.450

  • Brubank: $1.450

  • Banco Credicoop: $1.450

  • Banco Macro: $1.455

  • Banco Piano: $1.450

Qué puede pasar con el dólar en los próximos días

Tras la victoria legislativa de Javier Milei, los analistas anticipan que el dólar podría mantenerse estable en el corto plazo, sostenido por un mayor flujo de confianza e inversiones.

Sin embargo, advierten que el rumbo del tipo de cambio dependerá de las decisiones fiscales y de la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio entre la emisión, las tasas y la acumulación de reservas en los próximos meses.

Qué expectativas tienen desde el sector turístico para la temporada de verano

Cómo ven la temporada de verano desde el sector turístico mendocino

Dólar cripto a la baja tras el triunfo de LLA en las elecciones legislativas.

El dólar cripto de desploma tras la victoria oficialista: a cuánto cotizará el oficial este lunes

El dólar cripto a la baja, en medio de las elecciones.

Dólar cripto, el único que opera hoy: a cuánto cotiza en medio de las elecciones

esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este lunes 27 de octubre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 27 de octubre

