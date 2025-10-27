Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 28 de octubre

Después de las elecciones legislativas, el dólar abrió la semana con una fuerte caída y se mantiene por debajo de los valores récord de la última semana

Tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el dólar arrancó la semana en baja y se acomoda en torno a los valores que el mercado considera de equilibrio. La reacción inmediata fue una fuerte caída del tipo de cambio oficial y del paralelo, en medio de un clima de euforia financiera que se trasladó también a las acciones.

Los valores corresponden al precio informado por cada banco al Banco Central al cierre del lunes 27 de octubre, tras la jornada posterior a las elecciones legislativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado días atrás que el Gobierno se sentía “cómodo con un dólar a $1.500”, pero el nuevo escenario político cambió las expectativas.

Según el relevamiento del Banco Central, el promedio de precios de venta entre los bancos se ubica cerca de los $1.400, mientras que el blue también retrocedió y se mantiene estable en ese rango.