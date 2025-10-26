Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 27 de octubre

El dólar inicia la semana con una nueva dosis de expectativa luego de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre , que reconfiguraron el mapa político nacional. Los mercados ya anticipan una jornada de tensión cambiaria marcada por la reacción al resultado electoral.

El Tesoro de EE.UU. puso U$D 400 millones para que Milei llegue con el dólar controlado a las elecciones

Milei y Caputo se reunieron con el CEO de JP Morgan a horas de las elecciones: qué buscan obtener del mayor banco de EE.UU.

Durante la semana previa, la moneda norteamericana mostró una tendencia sostenida al alza , impulsada por la demanda de cobertura típica en los días anteriores a los comicios.

El tipo de cambio oficial había superado la barrera de los $1.500 y se mantuvo en valores récord, mientras que las cotizaciones paralelas también acompañaron la suba.

Ahora, con un nuevo escenario político en marcha, los analistas esperan que el dólar continúe operando con volatilidad hasta que el Gobierno defina sus próximas medidas económicas y el Banco Central intervenga para estabilizar la plaza.

Según los valores informados por las entidades financieras al Banco Central , el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, será el siguiente:

Banco Nación: $1.515

Banco Galicia: $1.520

Banco ICBC: $1.510

Banco BBVA: $1.520

Banco Supervielle: $1.513

Banco Ciudad: $1.520

Banco Patagonia: $1.520

Banco Hipotecario: $1.505

Banco Santander: $1.520

Brubank: $1.515

Banco Credicoop: $1.515

Banco Macro: $1.525

Banco Piano: $1.520

Qué se espera para el dólar tras las elecciones

De acuerdo con distintos informes privados, el mercado prevé que el tipo de cambio se mantenga estable durante las primeras horas, pero con posibles ajustes si no se confirman señales rápidas de estabilidad fiscal y monetaria.

Las consultoras que siguen el frente financiero remarcan que el dólar podría seguir en alza gradual si el Banco Central no refuerza su intervención o si el resultado electoral genera dudas sobre la gobernabilidad en el Congreso.

El precio del dólar blue este lunes 27 de octubre

En el mercado informal, las cuevas anticipan que el dólar blue podría mantener la tendencia alcista de los últimos días, aunque con movimientos moderados en función de la reacción política y económica tras los comicios.

Los operadores consultados esperan una apertura cercana a los valores récord de la semana pasada y no descartan ajustes a lo largo de la jornada.