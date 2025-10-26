26 de octubre de 2025 - 09:00

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 27 de octubre

El precio del dólar se mantiene bajo fuerte atención tras las elecciones legislativas del domingo en todo el país.

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 27 de octubre (2)
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Milei se reunió con el CEO de JP Morgan en plena veda electoral 

Milei y Caputo se reunieron con el CEO de JP Morgan a horas de las elecciones: qué buscan obtener del mayor banco de EE.UU.

Por Redacción Economía
Milei llega con la cotización del dólar oficial bajo control gracias a la ayua financiera del Tesoro de EE.UU.

El Tesoro de EE.UU. puso U$D 400 millones para que Milei llegue con el dólar controlado a las elecciones

Por José Calero

Durante la semana previa, la moneda norteamericana mostró una tendencia sostenida al alza, impulsada por la demanda de cobertura típica en los días anteriores a los comicios.

El tipo de cambio oficial había superado la barrera de los $1.500 y se mantuvo en valores récord, mientras que las cotizaciones paralelas también acompañaron la suba.

Dólar hoy
Dólar hoy

Dólar hoy

Ahora, con un nuevo escenario político en marcha, los analistas esperan que el dólar continúe operando con volatilidad hasta que el Gobierno defina sus próximas medidas económicas y el Banco Central intervenga para estabilizar la plaza.

Precio del dólar en el Banco Nación y los demás bancos el lunes 27 de octubre

Según los valores informados por las entidades financieras al Banco Central, el precio del dólar este lunes 27 de octubre, cuando se habiliten las operaciones de cambio, será el siguiente:

  • Banco Nación: $1.515

  • Banco Galicia: $1.520

  • Banco ICBC: $1.510

  • Banco BBVA: $1.520

  • Banco Supervielle: $1.513

  • Banco Ciudad: $1.520

  • Banco Patagonia: $1.520

  • Banco Hipotecario: $1.505

  • Banco Santander: $1.520

  • Brubank: $1.515

  • Banco Credicoop: $1.515

  • Banco Macro: $1.525

  • Banco Piano: $1.520

Qué se espera para el dólar tras las elecciones

De acuerdo con distintos informes privados, el mercado prevé que el tipo de cambio se mantenga estable durante las primeras horas, pero con posibles ajustes si no se confirman señales rápidas de estabilidad fiscal y monetaria.

Quedó confirmado el precio del dólar para este miércoles 10 de septiembre cuando abran los bancos

Las consultoras que siguen el frente financiero remarcan que el dólar podría seguir en alza gradual si el Banco Central no refuerza su intervención o si el resultado electoral genera dudas sobre la gobernabilidad en el Congreso.

El precio del dólar blue este lunes 27 de octubre

En el mercado informal, las cuevas anticipan que el dólar blue podría mantener la tendencia alcista de los últimos días, aunque con movimientos moderados en función de la reacción política y económica tras los comicios.

Los operadores consultados esperan una apertura cercana a los valores récord de la semana pasada y no descartan ajustes a lo largo de la jornada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dólar hoy

En la previa de las elecciones, el dólar no se calmó y cerró la semana al borde del techo de la banda

Por Redacción Economía
el tesoro de eeuu intervino y el dolar cedio $10: a cuanto cerro el blue y los financieros

El Tesoro de EEUU intervino y el dólar cedió $10: a cuánto cerró el blue y los financieros

Por Redacción Economía
Luis Caputo: Estoy cómodo con el dólar a $1.500

Luis Caputo: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500"

Por Redacción Economía
Donald Trump y Javier Milei en la Casa Blanca

Otra vez intervino Estados Unidos y logró planchar el dólar mayorista tras cinco ruedas al alza

Por Redacción Economía