25 de octubre de 2025 - 08:59

Milei y Caputo se reunieron con el CEO de JP Morgan a horas de las elecciones: qué buscan obtener del mayor banco de EE.UU.

El presidente Javier Milei participó anoche de la cena del Consejo Internacional de JP Morgan y mantuvo un encuentro con el CEO del banco, Jamie Dimon.

Foto:

Noticias Argentinas
Foto:

Noticias Argentinas
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El presidente Javier Milei participó anoche de la cena del Consejo Internacional de JP Morgan y mantuvo un encuentro con el CEO del banco, Jamie Dimon, en medio de las negociaciones que el Gobierno lleva adelante con el gigante financiero estadounidense para fortalecer las reservas y contener la volatilidad cambiaria, más allá del swap ya acordado con el Tesoro de Estados Unidos.

El evento tuvo lugar en el Museo de Arte Decorativo, en la ciudad de Buenos Aires, en plena veda electoral, a menos de 48 horas de las elecciones legislativas del domingo. Milei regresó a la Capital por tierra debido al mal tiempo, luego de encabezar en Rosario el cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA).

La cena comenzó pasadas las 19 y contó con la presencia de Dimon, quien fue el primero en arribar al lugar, seguido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el designado canciller, Pablo Quirno, quien fue el último en llegar. El Presidente ofreció un breve discurso y se retiró poco después de las 20.

Además de Dimon, participaron altos ejecutivos del banco, entre ellos Facundo Gómez Minujín, presidente de JP Morgan Argentina e hijo de la artista Marta Minujín, y Alfonso Aguirre, director del área institucional del banco.

Un respaldo clave en el frente financiero

El Gobierno informó días atrás que JP Morgan colaborará con la Argentina en una recompra de deuda soberana en dólares, en una operación que contará con el apoyo de organismos internacionales.

Además, el banco estadounidense tuvo un rol en las gestiones del Tesoro de Estados Unidos para estabilizar el dólar y es una de las entidades involucradas en la negociación de un nuevo paquete financiero de unos 20.000 millones de dólares, que se sumaría al swap de igual monto anunciado recientemente por Washington.

Durante su visita a Buenos Aires, Dimon encabezó el miércoles un cóctel en el Teatro Colón, donde reunió a empresarios, políticos y referentes internacionales, mientras que este viernes por la mañana mantuvo una reunión con Caputo antes del encuentro con Milei.

