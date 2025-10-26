El dólar cripto de desploma tras la victoria oficialista: a cuánto cotizará el oficial este lunes

Los ciudadanos argentinos concurrieron a las urnas y en su mayoría respaldó a la actual gestión, lo que le dio a La Libertad Avanza (LLA) el triunfo en las elecciones legislativas 2025. Con casi el total de las mesas escrutadas, el resultado se refleja en las exchanges de criptomonedas , que opera hoy y marca el camino de mañana para el mercado financiero.

El “dólar cripto" se derrumbó esta noche en una jornada de extrema volatilidad. De esta manera pasó a ser la cotización más baja del mercado , ubicándose incluso por debajo del precio del dólar oficial , que genera expectativa para este lunes y que se espera que cotice alrededor de 1490 pesos o menos.

Las principales stablecoins, criptomonedas que siguen el valor del dólar, registraron fuertes caídas. El mejor ejemplo es Tether (USDT) , una de las más utilizadas, que se desplomó un 4,28% y se negocia a $1.514,09 para la venta en la última hora.

Otras criptomonedas mostraron caídas aún más pronunciadas: Dai (DAI) retrocedió un 5,97% y se vende a $1.491,28, mientras que USD Coin (USDC) bajó un 5,81% y se consigue a $1.493,36.

La caída es tan significativa que el precio de compra del “dólar cripto” (el valor que recibe un ahorrista al vender sus tenencias) también se hundió.

El USDT se compra a $1.473,71 y el USDC a $1.422,83, valores que se encuentran por debajo incluso del precio comprador del dólar oficial ($1.465).

El desplome del mercado cripto contrasta con la estabilidad de las cotizaciones paralelas, que cerraron el fin de semana sin variaciones.

En comparación, este valor queda por debajo del dólar oficial, que cerró la semana en 1.515 pesos.

Ante la tensión por su cotización tras las elecciones, en la noche del domingo el desplome del mercado cripto contrasta con la estabilidad de las cotizaciones paralelas, que cerraron el fin de semana sin variaciones. El dólar blue se mantuvo en $1.525 para la venta, el dólar MEP en $1.555,20 y el Contado con Liquidación (CCL) en $1.562,50.