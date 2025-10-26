26 de octubre de 2025 - 22:36

Cambia Mendoza / La Libertad Avanza ganó también todas las elecciones para renovar los Concejos Deliberantes

El oficialismo provincial se quedó con las 12 comunas en donde se renovaron concejales, mientras que las restantes cinco esperan al 22 de febrero.

Por Enrique Pfaab

La alianza Cambia Mendoza / La Libertad Avanza se impuso en todos los departamentos de Mendoza, lo que le permitió quedarse con cerca de dos tercios de las 65 bancas de concejales que se renovaban en estas elecciones.

Este resultado es para 12 Concejos Deliberantes, quedando los otros 6 de la provincia para las elecciones desdobladas que se realizarán el 22 de febrero.

Se renovaron la mitad de los Concejos y por ello se eligieron 6 bancas en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Godoy Cruz, mientras que se renovaron 5 en Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.

Los porcentajes, más del 50 en la mayoría de los departamentos, le permitirá al oficialismo provincial a ubicar dos tercios de los ediles, en la mayoría de los casos.

Quizás el único en donde el Justicialismo dio pelea fue en Lavalle, donde Cambia Mendoza – La Libertad Avanza ganó, pero apenas con el 37.14%.

La diferencia más abrumadora volvió a darse en Junín, donde el intendente Mario Abed volvió a marcar su fuerza y sus candidatos obtuvieron el 59.02%.

También en Capital (58.43%) y en Guaymallén (57.32%) la diferencia fue notoria.

Las terceras fuerzas se quedaron en el caminó en la mayoría de los departamentos, salvo en San Carlos y Malargüe.

Los principales números

Capital:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 58.43%

Fuerza Justicialista: 16.76 %

Godoy Cruz:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 54.97%

Fuerza Justicialista: 18.83 %

Guaymallén:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 57.32%

Fuerza Justicialista: 17.75 %

Las Heras:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 49.47%

Fuerza Justicialista: 22.52 %

Lavalle:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 37.14%

Fuerza Justicialista: 33.33 %

Tupungato:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 42.87%

Fuerza Justicialista: 20.21 %

San Martín:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 50.47%

Fuerza Justicialista: 23.12 %

Junín:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 59.02%

Fuerza Justicialista: 19.96 %

Tunuyán:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 48.29%

Fuerza Justicialista: 26.99 %

San Carlos:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 39.60%

Nuevos Rumbos: 20.30 %

Fuerza Justicialista: 14.36%

Malargüe:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 42.51%

Fuerza Justicialista: 28.24 %

Frente Verde: 15.28%

General Alvear:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 52.11%

Fuerza Justicialista: 25.57 %

