Cambia Mendoza / La Libertad Avanza ganó también todas las elecciones para renovar los Concejos Deliberantes

La alianza Cambia Mendoza / La Libertad Avanza se impuso en todos los departamentos de Mendoza , lo que le permitió quedarse con cerca de dos tercios de las 65 bancas de concejales que se renovaban en estas elecciones.

Este resultado es para 12 Concejos Deliberantes , quedando los otros 6 de la provincia para las elecciones desdobladas que se realizarán el 22 de febrero.

Se renovaron la mitad de los Concejos y por ello se eligieron 6 bancas en Capital, Guaymallén, Las Heras, San Martín y Godoy Cruz , mientras que se renovaron 5 en Lavalle, Junín, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, General Alvear y Malargüe.

Los porcentajes, más del 50 en la mayoría de los departamentos, le permitirá al oficialismo provincial a ubicar dos tercios de los ediles, en la mayoría de los casos.

Quizás el único en donde el Justicialismo dio pelea fue en Lavalle, donde Cambia Mendoza – La Libertad Avanza ganó, pero apenas con el 37.14%.

La diferencia más abrumadora volvió a darse en Junín, donde el intendente Mario Abed volvió a marcar su fuerza y sus candidatos obtuvieron el 59.02%.

También en Capital (58.43%) y en Guaymallén (57.32%) la diferencia fue notoria.

Las terceras fuerzas se quedaron en el caminó en la mayoría de los departamentos, salvo en San Carlos y Malargüe.

Los principales números

Capital:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 58.43%

Fuerza Justicialista: 16.76 %

Godoy Cruz:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 54.97%

Fuerza Justicialista: 18.83 %

Guaymallén:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 57.32%

Fuerza Justicialista: 17.75 %

Las Heras:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 49.47%

Fuerza Justicialista: 22.52 %

Lavalle:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 37.14%

Fuerza Justicialista: 33.33 %

Tupungato:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 42.87%

Fuerza Justicialista: 20.21 %

San Martín:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 50.47%

Fuerza Justicialista: 23.12 %

Junín:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 59.02%

Fuerza Justicialista: 19.96 %

Tunuyán:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 48.29%

Fuerza Justicialista: 26.99 %

San Carlos:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 39.60%

Nuevos Rumbos: 20.30 %

Fuerza Justicialista: 14.36%

Malargüe:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 42.51%

Fuerza Justicialista: 28.24 %

Frente Verde: 15.28%

General Alvear:

Cambia Mendoza – La Libertad Avanza: 52.11%

Fuerza Justicialista: 25.57 %