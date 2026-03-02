Ulpiano Suárez alentó a la UCR a "construir una alternativa para gobernar Argentina con la gente adentro"

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suárez ( UCR ) , encabezó el viernes pasado el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en Santa Fe y llamó a sus correligionarios a “ construir una alternativa para gobernar Argentina con la gente adentro” . De esta forma, trazó diferencias con La Libertad Avanza (LLA) , a pesar de la alianza vigente con Cambia Mendoza .

A la jornada de debate radical asistieron más de 300 jefes comunales de todo el país y también contó con la participación de los cinco gobernadores , entre ellos Alfredo Cornejo , quien envió un video con su apreciación sobre el rumbo que debe tener la UCR Nacional . El mandatario sentó posición y dijo que el radicalismo “tiene una oportunidad” con el gobierno de Javier Milei .

No es la primera vez que Suárez alienta al radicalismo a “construir” una alternativa propia , por fuera de la órbita libertaria. En septiembre pasado, cuando faltaba poco para las elecciones generales, el intendente le anticipó a Los Andes que “tenemos el desafío y la responsabilidad de construir un espacio progresista , abierto al diálogo y a la búsqueda de consenso ”.

Incluso, Suárez señaló en ese momento: “Yo me imagino un radicalismo protagonista a partir de los 500 intendentes que tenemos en todo el país y de los gobernadores que están gestionando bien”.

En el encuentro nacional del viernes pasado, el jefe comunal de Capital volvió sobre esas palabras y las reafirmó con dardos contra aquellos que “quieren terminar con el radicalismo”, tanto “hacia afuera como dentro del partido”.

Ulpiano Suárez-UCR Nación-intendentes-1 El intendente Ulpiano Suárez presidió el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales en Santa Fe. Prensa UCR

“No solo desde afuera han querido destruir al partido —los que ven a la política como un momento, como una moda o una visión de show—, sino también quienes, a veces desde adentro, no entienden que es necesario encontrar los denominadores comunes y meterle para adelante”, apuntó Suárez.

Luego recordó que la UCR gobierna Mendoza desde 2015, “con el liderazgo de nuestro gobernador Alfredo Cornejo”, y remarcó que hoy es “una provincia en orden, con equilibrio fiscal, obra pública y prestación de servicios con eficiencia”.

“Esto que pasa ahora, tanto que se pregona del orden y el equilibrio fiscal, lo venimos haciendo en Mendoza desde hace 10 años y lo vienen haciendo cada uno de ustedes en sus gestiones locales”, comentó al referirse al Gobierno nacional.

Y explicó: “Obviamente, quienes gestionamos sabemos que es importante tener un país ordenado y una economía ordenada. Nosotros, que tenemos muchos desafíos y demandas con pocos recursos, coincidimos en que es necesario controlar la inflación y tener una economía ordenada, pero también sabemos los radicales que es una condición necesaria, pero no suficiente”.

“Porque, si no, la estabilidad y el orden quedan en las estadísticas. Mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad”, arremetió el intendente.

Y aseguró: “Sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa, entendiendo que es posible una Argentina con orden macroeconómico, pero también con desarrollo del campo, la industria, la minería, el turismo y un fuerte crecimiento del comercio que genera empleo”.

“Nosotros, los radicales, vamos a construir una alternativa para gobernar Argentina con orden, transparencia, honestidad, pero con una reactivación de las economías regionales y con un modelo de desarrollo productivo inclusivo”, sostuvo.

Y arengó: “Vamos a gobernar Argentina y vamos a gobernar con la gente adentro. Ese es el desafío: a meterle, a gestionar y a gestionar, que Argentina nos necesita y nosotros lo vamos a lograr”.

Para Alfredo Cornejo, la UCR tiene una oportunidad con LLA

Por su parte, el gobernador marcó las coincidencias que tiene el radicalismo con LLA y cerró filas respecto al futuro de la alianza provincial, incluso más allá de 2027.

A través de un video grabado desde su despacho en la Casa de Gobierno, pidió disculpas por no poder asistir, debido a que el encuentro fue el mismo día que la Bendición de los Frutos.

También agradeció la invitación que le llegó tanto por parte del intendente de Capital como del presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto (Santa Fe).

“He sido intendente ocho años y sé lo lindo que es ese lugar. Sé lo bien que es representar a los vecinos y sé el prestigio que tiene ese cargo. Siéntanse orgullosos de ello”, comenzó Cornejo.

Entonces aclaró su posición: “Pero estamos atravesando desafíos importantes en el radicalismo nacional. Necesitamos ser una alternativa y no lo vamos a hacer remando contra la corriente, sino interpretando a nuestros simpatizantes de la mejor manera posible”.

Alfredo Cornejo-video-UCR-foro El mensaje de Alfredo Cornejo para los intendentes de la UCR. Captura YouTube

“Representarlos es nuestro objetivo final. Las ideas de la libertad son ideas originarias de nuestro radicalismo, de Alem a esta parte. Las ideas de buena gestión y de equilibrio fiscal las conocen perfectamente nuestros intendentes y nuestros cinco gobernadores en la Argentina”, señaló para defender su alianza.

Y sostuvo que “las ideas que están en boga representan perfectamente a los sectores medios, pymes y trabajadores, que son los que tradicionalmente representó nuestro partido, cuando había bipolaridad y bipartidismo con el peronismo enfrente”.

“Luego, cuando explotó el sistema político en 2001, empezamos a sufrir crisis recurrentes. Yo veo para el radicalismo una oportunidad que se abre en los años venideros”, apuntó Cornejo, mirando más allá de 2027.

“La economía tiene que cambiar su paradigma de funcionamiento. Como viene trabajando la Argentina no es productiva, no es competitiva, no les da riqueza a los argentinos. Solo a unos pocos, a una minoría. Nosotros necesitamos ese shock productivo”, explicó.

Y completó: “El radicalismo tendrá una oportunidad a partir de ello. Tenemos que estar preparados; jornadas como estas son las que nos van a dar el pulso, el programa y la alternancia que necesita la Argentina”.