La CGT pidió la "inconstitucionalidad" de la Reforma Laboral en Tribunales: "Es un retroceso de derechos"

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) avanzó este lunes en la Justicia para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La central sindical presentó un pedido de inconstitucionalidad al considerar que la norma implica un fuerte retroceso en materia de derechos laborales.

La mesa chica de la CGT se reúne el miércoles en la previa del tratamiento de la reforma laboral

Marcha de la CGT: habrá movilización y denuncia judicial si la Reforma Laboral se convierte en ley

Desde la conducción sostienen que el proyecto vulnera garantías básicas establecidas en la Constitución Nacional y tratados internacionales. En ese sentido, remarcaron que la iniciativa impacta de manera directa sobre derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

El planteo judicial se formalizó en Tribunales y apunta a que la ley -que todavía no fue promulgada- contradice principios constitucionales y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tiene jerarquía superior en el orden normativo argentino.

“La mal llamada de ‘modernización’, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales” , señaló la central en el comunicado difundido tras la presentación.

Para la CGT vulnera “el principio de Progresividad (o No Regresión) : que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos”.

Asimismo, viola el “Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, y que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador”.

Además, sostiene el escrito “se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems”.

Asimismo, cuestiona que la nueva normativa permite “jornadas de trabajo de hasta 12 horas, el fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario”.

Además elimina “sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley”, y dispone “que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del Fondo de Asistencia Labora, costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social”.

Consecuencias de la políticas de Milei, según la CGT

La CGT cree que todo esto se suma a que producto de las políticas actuales “en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de 300.000 empleos”.

Destacan que esto redunde en un “aumento de la desocupación. Cierre incesante de empresas, industrias PyMes y comercios. Pérdida del poder adquisitivo de los salarios. Caída de la inversión bruta interna. Caída de la actividad, caída del consumo, caída del turismo, y caída de la recaudación”.

“La CGT, coherente con su compromiso doctrinario, asume su responsabilidad histórica resistiendo y rechazando por todos los medios a su alcance esta reforma regresiva y perniciosa”, destaca el comunicado.