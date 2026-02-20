20 de febrero de 2026 - 11:41

La CGT va a la Justicia: impugnará la reforma laboral luego de la sanción en Diputados

Dirigentes confirmaron que buscarán declarar la inconstitucionalidad de la ley y que seguirán con el "plan de acción".

La Confederación General del Trabajo (CGT) ya definió su próximo paso tras la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Ante la inminente sanción definitiva en el Senado, prevista para el próximo viernes, la central obrera anunció que judicializará la normativa en su totalidad, bajo el argumento de que vulnera preceptos de la Constitución Nacional.

Jorge Sola, secretario de prensa de la CGT, dijo en declaraciones a Radio La Red: "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional". El dirigente anticipó que la estrategia legal ya está en marcha y que se enfocará tanto en el cuerpo general de la norma como en "algunos artículos en particular".

Cristian Jerónimo, otro de los secretarios generales de la central, apuntó con dureza contra los mandatarios y legisladores de extracción peronista que facilitaron el tratamiento del proyecto oficialista. “Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores", sentenció el dirigente.

Para la cúpula de la calle Azopardo, el terreno legislativo está prácticamente agotado, lo que traslada la pelea al ámbito de los tribunales."Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución", reafirmó Jerónimo.

¿Se viene un nuevo paro nacional de la CGT?

Consultado sobre la posibilidad de una nueva huelga general, Sola evitó dar fechas precisas pero confirmó que seguirán con el "plan de acción", pero que todavía no está definido cómo llevarán adelante la medida.

Paro Nacional - Constitución
La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei.

La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei.

