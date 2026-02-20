20 de febrero de 2026 - 08:13

Reforma laboral: así votaron los diputados mendocinos en una sesión caliente

Siete de los diez representantes por Mendoza acompañaron el proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Tres legisladores rechazaron la iniciativa.

Libertarios, radicales y el Partido Demócrata respaldaron la iniciativa; el peronismo y Provincias Unidas votaron en contra.

Libertarios, radicales y el Partido Demócrata respaldaron la iniciativa; el peronismo y Provincias Unidas votaron en contra.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, luego de una sesión que se extendió durante toda la jornada y finalizó cerca de las 0.30. La propuesta fue acompañada por siete de los diez legisladores que representan a Mendoza en la Cámara Baja en el Congreso.

Leé además

Diputados dio media sanción a la reforma laboral que ahora avanza al Senado.

Diputados aprobó la reforma laboral, que vuelve al Senado con cambios

Por  Silvia Rajcher  y Sebastián Hadida
La mesa política siguió desde el recinto la media sanción de la reforma laboral en el Senado.

Diputados: el Gobierno se muestra optimista con la aprobación de la reforma laboral

Por Sofía Rojas

El proyecto obtuvo 135 votos afirmativos y 115 negativos, sin abstenciones, en un escenario marcado por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y un debate de alta tensión política.

Con modificaciones introducidas durante el tratamiento, entre ellas, la eliminación del artículo referido a licencias por enfermedad, la iniciativa deberá regresar al Senado de la Nación para su revisión definitiva.

Mayoría provincial alineada con el oficialismo

De los diez diputados nacionales por Mendoza, siete votaron a favor del proyecto y tres lo hicieron en contra.

Respaldaron la reforma los representantes de La Libertad Avanza Luis Petri, Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez y Julieta Metral Asensio; la diputada demócrata Mercedes Llano; y los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay.

En contra se pronunciaron Lourdes Arrieta (Provincias Unidas) y los legisladores de Unión por la Patria Emir Félix y Martín Aveiro.

El resultado dejó a la mayoría de la delegación mendocina en sintonía con la Casa Rosada, mientras que el rechazo quedó concentrado en el peronismo y un monobloque provincial.

La postura de Nieri en el debate

Durante el tratamiento en el recinto, el radical Lisandro Nieri fue uno de los primeros mendocinos en intervenir. Si bien acompañó el proyecto, planteó que se trata de un paso inicial dentro de un proceso más amplio de reformas.

“Se ha hablado de que es un tratamiento exprés a las patadas. Qué distinta visión. Yo siento que hay una deuda pendiente de hace muchísimos años avanzar en una reforma”, sostuvo.

Lisandro Nieri.jpg
El diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR).

El diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR).

El legislador también hizo foco en la informalidad laboral y en la estructura de costos del empleo formal. “Que 4 de 10 trabajadores esté en la informalidad habla de los resultados que tenemos como país. Tampoco le sirve al empleador. Hay una brecha fenomenal, que es el costo laboral”, afirmó.

Para Nieri, la economía argentina “mejorará si bajamos los niveles de informalidad”, y consideró que la discusión debe continuar con otros cambios estructurales.

Próximo paso legislativo

Tras la aprobación en Diputados y las modificaciones incorporadas, el proyecto volverá al Senado para definir su sanción final. La votación dejó expuesta la posición mayoritaria de los representantes mendocinos a favor de la iniciativa y el posicionamiento opositor de una minoría provincial frente a uno de los ejes centrales del Ejecutivo nacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Larga sesión de debate en la cámara de diputados donde se discute el proyecto de reforma laboral

Tensión en Diputados: el oficialismo frenó un intento del bloque K de suspender el debate de la reforma laboral

Por Redacción Política
El legislador mendocino Lisandro Nieri en la Cámara de Diputados

Lisandro Nieri respaldó el proyecto de reforma laboral y aseguró que "la ley actual es vetusta"

Por Redacción Política
Diputados: Florencia Carignano desconectó los cables de audio en plena sesión

Escándalo en Diputados: Florencia Carignano desconectó los cables de audio en plena sesión

Por Redacción Política
La CGT realizó el cuarto paro general en lo que va de la gestión Milei 

La CGT realizó su cuarto paro general en la gestión Milei y aseguró un acatamiento superior al 90%

Por Redacción Política