20 de febrero de 2026 - 10:09

Cambios en la reforma laboral: qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad

El articulo que fue eliminado modificaba el porcentaje de pago del sueldo durante licencias médicas.

Tras la aprobación de la Reforma Laboral, qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por  Silvia Rajcher  y Sebastián Hadida
Libertarios, radicales y el Partido Demócrata respaldaron la iniciativa; el peronismo y Provincias Unidas votaron en contra.

Por Redacción Política

Luego de una maratónica y tensa sesión, la iniciativa sufrió modificaciones como la eliminación del polémico artículo 44 referido a licencias por enfermedad. Ahora, deberá regresar al Senado de la Nación para su revisión definitiva.

Tensa sesión en Diputados por la reforma laboral.

Tras la aprobación de la reforma laboral: qué pasará con las licencias

Originalmente, el proyecto del oficialismo decía que el empleador debía pagarle el 75% del sueldo al empleado que tome una licencia por enfermedad o accidente. Pero ese porcentaje se reducía bruscamente al 50% si la licencia se origina en una actividad voluntaria que no está relacionada con su trabajo.

Sin embargo, ahora, tras el retiro del artículo, quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por enfermedad seguirán percibiendo el total de su sueldo, es decir, el 100%, bajo el esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin cambios en la duración ni en la forma de pago.

Sin este capítulo, el régimen mantiene su formato original por lo que el empleador debe abonar el salario completo durante un plazo que varía entre tres y seis meses según la antigüedad del trabajador y hasta 12 en caso de quienes tengan familiares a cargo. Seguirá siendo considerada salario con su correspondiente aporte de cargas sociales y de seguridad social.

Diputados dio media sanción a la reforma laboral que ahora avanza al Senado.

La iniciativa recogió 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, aprobado con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia, y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, y los monobloques de Marcela Pagano, Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

El trámite continuará en el Senado y por ese motivo, el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto para este viernes a las 10, con el objetivo de emitir dictamen y así poder llevarlo al recinto el viernes 27 de febrero, en la antesala a la Asamblea Legislativa en la que el presidente Javier Milei inaugurará las sesiones ordinarias del Congreso.

