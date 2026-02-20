Cambios en la reforma laboral: qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad

El articulo que fue eliminado modificaba el porcentaje de pago del sueldo durante licencias médicas.

Tras la aprobación de la Reforma Laboral, qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad.

Finalmente, la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei fue aprobada en general por la Cámara de Diputados. Se trata de un proyecto de alto impacto, ya que afectará numerosos aspectos de la relación entre empleados y empleadores.

Luego de una maratónica y tensa sesión, la iniciativa sufrió modificaciones como la eliminación del polémico artículo 44 referido a licencias por enfermedad. Ahora, deberá regresar al Senado de la Nación para su revisión definitiva.

El bloque de LLA consiguió el quórum de 130 diputados para debatir la reforma laboral Tensa sesión en Diputados por la reforma laboral. NA / Juan Foglia Tras la aprobación de la reforma laboral: qué pasará con las licencias Originalmente, el proyecto del oficialismo decía que el empleador debía pagarle el 75% del sueldo al empleado que tome una licencia por enfermedad o accidente. Pero ese porcentaje se reducía bruscamente al 50% si la licencia se origina en una actividad voluntaria que no está relacionada con su trabajo.

Sin embargo, ahora, tras el retiro del artículo, quienes se ausenten de sus puestos de trabajo por enfermedad seguirán percibiendo el total de su sueldo, es decir, el 100%, bajo el esquema previsto en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sin cambios en la duración ni en la forma de pago.

Sin este capítulo, el régimen mantiene su formato original por lo que el empleador debe abonar el salario completo durante un plazo que varía entre tres y seis meses según la antigüedad del trabajador y hasta 12 en caso de quienes tengan familiares a cargo. Seguirá siendo considerada salario con su correspondiente aporte de cargas sociales y de seguridad social.